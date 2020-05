Karim Bamba morto a 11 anni : Schiacciato in un cassonetto a Boltiere

Tragedia nella zona di Bergamo, dove Karim Bamba, 11 anni, è stata intrappolata e schiacciata in un cassonetto della Caritas per la raccolta di abiti usati. La tragedia ebbe luogo a Boltiere, in una piazza di via Monte Grappa, vicino alla vecchia strada statale 525. Karim Bamba, 11 anni, morì poco dopo essere stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni. Il ragazzo era uno dei cinque figli di una famiglia Boltiere, un padre della Costa d'Avorio e una madre italiana che vive in una casa comunale in Vicolo Carminati 5, non lontano dalla piazza.

Una donna dall'altra parte della strada andò a cercare la sua macchina e fece la terribile scoperta. Le squadre di soccorso sono state immediatamente allertate. 118 e il sindaco Osvaldo Palazzini sono arrivati ??sulla scena. I pompieri, per rimuovere il corpo del bambino, tagliano le lenzuola. Successivamente, Karim Bamba fu portato in condizioni disperate al pronto soccorso di Papa Giovanni di Bergamo, già in arresto cardiaco. Piangendo, la madre andò con lui in ospedale. Ma morì poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione dei medici. Il contenitore Caritas è stato confiscato.