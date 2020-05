Terrore a Roma, donna rapinata da coppia rom: credevo di morire

Nella commedia dell'assurdo, lanon ha dato respiro solo ai lavoratori 'normali'. E no, perchè tornano sul posto di lavoro anche ie i. Mescolati tra la gente per bene, ringraziano la fine del lockdown che ha portato loro nuova linfa. E nuovi reati., ovviamente, ma nel caso di Roma parliamo di una coppia di quell'etnia.

E' successo su un convoglio del treno che viaggiava tra Lunghezza e la stazione Tiburtina. Secondo il racconto della vittima, una donna di 53anni, si sarebbe avvicinata a lei una coppia di etnia rom: "Lui mi ha stretta al collo mentre la donna mi strappava la collanina", gli agenti della Polfer in servizio alla stazione Tiburtina hanno raccolto la testimonianza della vittima, spaventata ma in buone condizioni di salute.

La donna è stata rapinata da un uomo e una donna rom che per strapparle la catenina d'oro le hanno stretto le mani al collo tanto da toglierle quasi il respiro.

Subito dopo essere riusciti nel loro intento di rubare il monile, con il treno ormai giunto alla fermata Palmiro Togliatti, sono scappati via facendo perdere le loro tracce. La donna invece, ancora sconvolta, quando è arrivata alla stazione Tiburtina è stata soccorsa dai poliziotti che hanno avviato le indagini. Non ha riportato gravi ferite e non è stato necessario l'intervento dei sanitari, solo un grande spavento.