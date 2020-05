Pinguino che fa i Selfie : E' già PinguinoSelfieMania

Un "" in compagnia di tanti altri animali che danzano e si '' non poteva che divenire viralmente contagioso: bambini (e non) impazziscono nel vedere il video e nell'ascoltare un ritmo ed una melodia trascinanti, unite ad una coreografia che balleremo tutta l'estate

Il primo singolo ufficiale di TOPCAT (dj/producer che ama definirsi "misterioso e imprevedibile") coglie nel segno: le visualizzazioni del video infatti sono schizzate oltre 70.000 in pochissimo tempo. E la canzone è ai primi posti della classifiche radiofoniche indipendenti.

Nel clip si alternano diversi animali, metafore di un mondo sempre più social e alla ricerca frenetica del LIKE: oltre al Pinguino con gli occhiali di Prada, ci sono l'Elefante che beve tequila, il Leone con il tanga tigrato, la Gallina mentre spalma la crema sopra ogni piuma, la Giraffa che esce dall'estetista e si butta in pista, il Coniglio mentre batte il rigore e vince il mondiale, il Coccodrillo che vende in spiaggia le borse e guarda le corse: tutti loro, in una sorta di personificazione che mette in luce vezzi e vizi dell'Essere Umano, ridono, ballano e fanno i selfie.

TOPCAT: "E' un progetto unico ed originale, che avrà seguiti imprevedibili e sempre diversi. Sarà un contenitore di idee e di punti di vista nuovi, un progetto totalmente indipendente, ma proiettato a tutti, bambini e... meno bambini!"