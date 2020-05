OPPO presenta A91, A72 e A52 in arrivo a maggio

OPPO ha presentato oggi il suo ultimo modello OPPO A91, il nuovo smartphone che si posiziona all’interno della linea entry-level Serie A. Dotato di un sistema Quadcam Ultra-Wide-Angle Macro da 48MP, OPPO A91 offre un’innovativa esperienza fotografica professionale combinata a un design elegante. Inoltre, il nuovo modello pesa solo 172g, con uno spessore di soli 7,9mm e con un rapporto schermo/body a 20:9. Per questo, il dispositivo si adatta comodamente alla mano grazie anche alla sua conformazione liscia e senza bordi, dal corpo estremamente sottile e leggero come una piuma.

OPPO A91 è dotato di una configurazione a quattro telecamere, che include un obiettivo principale da 48MP, un obiettivo macro-grandangolare da 8MP, un obiettivo mono e un obiettivo verticale. Grazie alla tecnologia di combinazione pixel 4-in-1, questo device garantisce una risoluzione e una sensibilità alla luce ultraelevate, consentendo di immortalare quanti più dettagli possibile, sia di giorno che di notte. Queste performance straordinarie sono inoltre garantite dall’Ultra-Wide Angle Macro Lens, che consente di scattare foto d’autore indipendentemente dalle condizioni esterne.

A91

Inoltre, OPPO A91 ha al suo interno una tecnologia di IA finalizzata all’abbellimento che, supportata sia sulla fotocamera anteriore che su quella posteriore, permette di realizzare ritratti più naturali e sorprendenti grazie all’applicazione di un effetto personalizzato sulla base di dati estratti da 137 punti facciali, arrivando a poter essere impiegata fino a 4 persone all’interno di una foto di gruppo.

Dotato di stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e di un giroscopio interno a livello hardware anti-shake, OPPO A91 garantisce eccezionali prestazioni video stabili anche se in movimento. Per questo, anche i video girati in condizioni di instabilità appaiono chiari, nitidi e privi di perturbazioni, perfetti per chi ama raccontare storie attraverso questa tecnica.

Il nuovo smartphone firmato OPPO, inoltre, presenta notevoli novità anche dal punto di vista delle funzioni di sblocco tramite impronte digitali grazie all’In-Display Fingerprint 3.0 che, rilevando in modo nitido la luce, rende lo sblocco del telefono più veloce, più sicuro e caratterizzato da una maggiore percentuale di successo. Infatti, grazie a questo nuovo device, sono necessari solo 0,32 secondi per sbloccare lo smartphone e il nuovo sensore di impronte digitali è in grado di distinguere le dita reali da quelle false per garantire una protezione sempre maggiore.

OPPO A91 sarà disponibile in Italia a 329 euro con 8GB + 128GB di memoria ad alta velocità in 2 colori sorprendenti: Lightening Black & Blazing Blue e sarà acquistabile a partire dal 22 maggio.

OPPO A72 e OPPO A52

OPPO, brand leader di smartphone a livello mondiale, presenta oggi anche OPPO A72 e OPPO A52. Caratterizzato da un design innovativo e da funzionalità straordinarie sia a livello di hardware che di software, OPPO A72 è stato progettato per soddisfare a pieno le esigenze dell’utente, con l’obiettivo di combinare una tecnologia avanzata con gli scenari di utilizzo quotidiano. Per questo, i prodotti della Serie A di OPPO sono molto amati dai giovani di tutto il mondo. Dotato di specifiche notevoli come 4GB RAM+128GB ROM e 5000mAh di batteria, il modello OPPO A72 è in grado di incrementare il livello delle capacità fondamentali di un device. Insieme al magnifico Neo-Display a 1080P e alla videocamera AI Quad da 48MP, OPPO A72 si distingue infatti come un pacchetto completo, capace di combinare tecnologie all’avanguardia, design alla moda ed esperienze dinamiche.

“La serie A di OPPO ha raggiunto una popolarità impressionante fin dal suo debutto. L’obiettivo del lancio del modello OPPO A72 è quello di trovare un ulteriore punto di incontro con le generazioni più giovani grazie a un prodotto versatile e dalle enormi potenzialità, progettato non solo per essere alla moda, ma per garantire le caratteristiche tecniche più all’avanguardia. Per progettarlo, ci siamo infatti ispirati ai notevoli cambiamenti che hanno interessato il mercato negli ultimi anni, in particolare basandoci sul ruolo sempre maggiore che l’espressione visiva ha acquisito all’interno delle piattaforme social media unito al progresso tecnologico che interessa ogni giorno di più il campo dell’intrattenimento. Ci auguriamo che OPPO A72 possa rappresentare un supporto per le giovani generazioni nell’affrontare le sfide quotidiane, oltre che nel trovare il loro stile di espressione personale e nel brillare in ogni momento importante della loro vita.” ha dichiarato Li Ming, CEO di OPPO Italia.

Impostazioni eccezionali per prestazioni fluide e dinamiche

Fedele a una filosofia incentrata sull’utente, OPPO A72 è dotato di 4GB RAM+128GB ROM per garantire la velocità e la fluidità del sistema, mentre OPPO A52 è dotato di 4GB + 64GB. Lo storage UFS 2.1 è fornito di serie con prestazioni di lettura continua più veloci. Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 665 Mobile Platform, OPPO A72 è potenziato grazie a caratteristiche aggiornate in termini di minor consumo energetico. In aggiunta, Hyper Boost migliora in modo efficiente le prestazioni del device a livello di sistema. Grazie a queste caratteristiche, l’utente potrà godere di un’esperienza di gioco fluida con un frame rate intelligente.

Per supportare al meglio le potenti prestazioni del sistema, una batteria da 5000mAh è incorporata insieme alla Fast Charge da 18W, così che OPPO A72 possa garantire all’utente di superare la giornata senza problemi grazie a una batteria affidabile e duratura. Il modello supporta anche l’alimentazione inversa, consentendo così di ricaricare il telefono di un amico.

Oltre alla Hi-Res Verification e alla certificazione Widevine L1, OPPO A72 è dotato di molte altre sorprendenti caratteristiche che gli permettono di offrire la migliore esperienza a livello audiovisivo. A tal proposito, infatti, rispettivamente sulla parte superiore e inferiore del device sono posizionati gli altoparlanti Dual Stereo, per aumentare l’effetto sonoro surround. Inoltre, grazie al Dirac 2.0 Sound Effect, OPPO A72 può passare automaticamente da uno scenario sonoro all’altro, permettendo agli utenti di immedesimarsi in contesti differenti non appena l’audio viene attivato.

Infine, grazie a ColorOS 7.1, il sistema operativo personalizzato basato su Android 10, il linguaggio di progettazione è leggero e crea un’esperienza estetica unica e piacevole.

Design artistico per migliorare l’esperienza tattile e visiva

Per meglio adattarsi allo stile di vita e ai gusti degli utenti di fascia giovane, OPPO ha apportato alcune modifiche innovative durante la progettazione di OPPO A72.

Infatti, OPPO ha voluto alzare l’asticella adottando un Neo-Display 1080P da 6,5 pollici per portare il design al livello successivo. Caratterizzato da una telecamera frontale incorporata, il modello si presenta con un rapporto schermo/body molto elevato corrispondente al 90,5%, e con solo 1,73 mm di contorno a sinistra e a destra. Inoltre, la risoluzione di 2400 × 1080 pixel e la densità dei pixel di 405 PPI hanno permesso di oltrepassare il limite fissato dagli standard dell’occhio umano, raggiungendo il livello di un’esperienza visiva ultra-immersiva. In possesso della certificazione Eye Protection Certification di TüV Rheinland, la modalità Eye Care Mode di OPPO A72 è in grado di filtrare efficacemente la luce blu dello schermo, riducendo significativamente i danni agli occhi e garantendo un maggiore comfort durante l’utilizzo. Inoltre, la regolazione della retroilluminazione AI apprenderà le abitudini di lettura dell’utente, in modo da realizzare una regolazione automatica personalizzata.

Inoltre, per la prima volta, i prodotti OPPO vengono progettati secondo il Constellation Design. In particolare, con il design 3D Quad-curve, la curvatura di OPPO A72 sul retro è notevolmente ottimizzata, garantendo un’impugnatura più rotonda e maneggevole. Nonostante le dimensioni della batteria installata, OPPO A72 pesa 192g e mantiene una buona presa ergonomica. Ispirato dal colore cangiante del cielo polare, OPPO A72 si presenta in due tonalità strabilianti, Twilight Black e Aurora Purple, mentre OPPO A52 è disponibile in Twilight Black e Stream White, che ricordano il cambiamento del cielo dal giorno alla notte, con striature di luce che brillano ad ogni movimento proprio come la costellazione che brilla attraverso i colori del cielo.

Per rimanere in linea con il design generale, il layout della camera del device è a forma di C. Le quattro fotocamere posteriori e il flash, infatti, sono integrati insieme in modo armonioso e disposti a forma di lettera C proprio come una costellazione che splende sul magnifico cielo polare.

Un’ulteriore novità della serie è la Side Fingerprint Unlock. Nel modello OPPO A72, infatti, il pulsante di accensione e il pulsante di riconoscimento delle impronte digitali sono integrati su un lato, per mantenere un design complessivamente compatto e semplice. I vantaggi del posizionamento laterale dello sblocco sono molteplici, come la possibilità di

non macchiare lo schermo con le impronte digitali e la maggiore velocità dello sblocco con un tasso di riconoscimento più elevato.

Quad Camera dotata di IA da 48 MP per immortalare tutti i momenti più belli

OPPO A72 con 48 MP AI Quad Camera offre un pacchetto completo comprensivo di tutte le caratteristiche della fotografia di tendenza. La fotocamera principale Ultra HD da 48 MP con sensore da ½” Extra-large garantisce una capacità di imaging ad alta risoluzione, fornendo agli utenti un dispositivo fotografico capace di adattamento continuo per una migliore nitidezza delle immagini.

Assistito dall’ottimizzazione della distorsione grandangolare, l’Ultra Wide Angle Lens da 8 MP di 119,1° è stata progettata per allargare l’orizzonte degli utenti e catturare ogni momento senza dover escludere niente o nessuno, indipendentemente dal soggetto e dallo spazio di ripresa. Inoltre, la modalità Ultra Night Mode 2.0 insieme alla grande apertura F1.7 sulla fotocamera principale forniscono agli utenti la possibilità di immortalare scene notturne che superano la luminosità e i dettagli che l’occhio umano può percepire. Con prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione e una gamma dinamica più ampia che mai, OPPO A72 in modalità palmare può creare una singola immagine di una scena notturna combinando 3-8 immagini di diversa oscurità, ottimizzando la chiarezza e la nitidezza del prodotto finale.

Supportata da una fotocamera frontale da 8MP, la funzione abbellimento sviluppata da OPPO è stata ideata per svelare la bellezza naturale in modo delicato tramite l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. L’algoritmo può identificare automaticamente l’età e il sesso dell’utente per creare un aspetto personalizzato e naturale con, ad esempio, una pelle curata e senza imperfezioni. Con un effetto pelle più delicato e un effetto contorno più liscio, gli utenti possono facilmente ridefinire il proprio stile in diversi scenari e condizioni di luce.

Con il boom delle piattaforme di video brevi e lo stile di vita “vlogging” che sta diventando sempre più mainstream, OPPO A72 è stato progettato come una videocamera per le riprese in movimento per rendere più accessibili i girati e il montaggio di video di alta qualità. La caratteristica 4K Video Shooting consentirà di registrare video di alta qualità più chiari e stabili, con colori più vivaci e nessuna lacuna, come richiedono gli utenti di oggi. Per questo, anche la capacità di imaging con un contrasto di illuminazione distintivo è stata profondamente ottimizzata. Sia sotto la forte luce del sole che di notte, i difetti come il rumore e la distorsione del colore saranno notevolmente ridotti. Anche la stabilità video, una delle caratteristiche principali dei prodotti OPPO, è integrata nel modello OPPO A72 per aiutare gli utenti a minimizzare l’impatto di scenari di movimento e instabilità. Inoltre, il Wide Angle Video viene integrato per ottenere un campo visivo ancora più ampio. Con l’App Soloop per l’editing intelligente sviluppata da OPPO e i filtri video diversificati, gli utenti possono realizzare le loro idee video simili a quelle dei film e diventare i loro stessi registi di vita.

Disponibilità sul mercato

Disponibile al prezzo di 279euro, OPPO A72 sarà in vendita in Italia a partire dal 22 maggio. OPPO A52, acquistabile al prezzo di 199euro, sarà disponibile in Italia a partire dal 22 maggio.

Leggi su insidethegame.home.blog