Coronavirus: Ecco i veri supereroi, medici e infermieri

Lungo le strade della Brianza e Bergamasca, tra i vari cartelloni pubblicitari, ne è emerso uno molto particolare. Nell'illustrazione tra un Iron man, un Captain America, un Batman e uno Spiderman, infatti, appare un operatore sanitario con una maschera. È "I veri supereroi", opera dell'artista Chiara Bigatti, con la quale un'agenzia di comunicazione milanese ha voluto ringraziare il lavoro di medici e infermieri durante l'emergenza del coronavirus.

"Ho ideato e lavorato su questo pastello per dedicarlo a tutti i professionisti della salute - ha spiegato Chiara Bigatti - è un mio piccolo tributo all'ospedale Valle Camonica di Esine, per rendere omaggio ai veri eroi, per non dimenticare mai quanto tu sia importante, sempre" . Realizzato alla fine di marzo, l'illustrazione ha iniziato ad essere attivata sui social network alla fine di marzo: ora è la decisione del gruppo Publionda di trasformarlo in un cartellone pubblicitario per espandere il pensiero di apprezzamento dell'artista.