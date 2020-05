Cristina Parodi, Ho visto Bergamo in ginocchio : Ma adesso ha un sogno da cui ripartire

Raggiunta telefonicamente da Fanpage,i ha raccontato le settimane più buie di, la città che l'ha adottata e che più di tutte è stata colpita dall'emergenza Coronavirus: "L'ho vissuta come tutti i bergamaschi, con un dolore e una tristezza infinita, è la prima volta che ho visto la mia città veramente in ginocchio".Un periodo difficile, caratterizzato da un silenzio quasi assordante, e che lei ha vissuto accanto al marito Giorgio Gori, sindaco della città: "Stare accanto a Giorgio è sempre un’esperienza profonda e bellissima, perché è un uomo che lavora tanto e si dedica con una abnegazione incredibile a tutto quello che fa".

Cristina non è rimasta a guardare: "Sono stata vicino alla città attraverso la ONG Cesvi con la quale lavoro da tanti anni in giro per il mondo, in questo caso abbiamo fatto una raccolta fondi importante, abbiamo raccolto 5 milioni di euro destinati all'acquisto di materiali sanitari".

E ora che si vede la luce in fondo al tunnel è arrivato il momento per lei di tornare a pensare al suo sogno nel cassetto, che ha visto la luce a dicembre di quest'anno: il brand di moda Crida, creato insieme all'amica Daniela Palazzi. "E' nato come un sogno che condividevo con un'amica, Daniela Palazzi, da diversi anni - spiega a Fanpage.it - [...] La scorsa estate ci siamo dette "Ora o mai più" e ci è sembrato giusto che anche a 50 anni due donne cerchino di realizzare un loro sogno. [...] Siamo bergamasche e non ci fermiamo, anche perché questo sogno lo abbiamo coltivato per un sacco di tempo".