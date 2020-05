Il ritorno di Pamela Prati a Domenica In: di nuovo su Mark Caltagirone

Tra gli ospiti di oggi di Domenica In, ci sarà anche la tanto discussa personalità televisiva, Pamela Prati. Ci saranno novità sull'affare Mark?

L'attrice, ex modella e showgirl italiana, Pamela Prati, è tornata negli studi di Domenica In. Il primo ritorno, dopo la storia del suo presunto fidanzato, che si è rivelato essere più tardi, una enorme bufala. Ebbene si, dopo la storia inventata sull'ormai famoso Mark Caltagirone, l'attrice sarda torna a parlare con Mara Venier sotto gli occhi di milioni di italiani, che ora si chiedono, quali potrebbero essere stati gli sviluppi della strana la storia dell'ex ballerina Bagaglino

Pamela Prati torna a Domenica In. Questa è già una novità in sé, se viene letta in questo modo, poiché è proprio in questi studi che è nato circa un anno e mezzo fa Mark Caltagirone, famoso imprenditore e fidanzato della stessa Pamela, che non è mai esistito. All'epoca, la stessa Mara Venier ha dichiarato di essere stata delusa dal comportamento del suo ospite, che ha preso la sua dose di gogna mediatica, forse un po 'meritata, mai come in questa occasione.

"Più che delusa, vorrei rimuovere completamente l'intervista che ho dato a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché tutto è successo dopo questa intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei applicare il classico pietoso velo ". Tra una confessione di Gilletti e un rifiuto a Barbara D’Urso, Pamela Prati sta ora cercando di mettere insieme i pezzi e ricominciare, dopo la storia infausta, ormai vecchia di un anno. In effetti, Pamela, in studio con Venier, racconta momenti importanti della sua vita e carriera, in una storia che affascinerà gli ascoltatori e non solo: l'attrice presenta anche il suo nuovo libro in televisione, intitolato Come una carezza.