Irama si esibisce con il suo nuovo singolo : Mediterranea è un successo

Il nuovo singolo è Mediterranea, Irama annunciato la novità a sorpresa, con una foto condivisa sui suoi social network. La data di uscita della canzone è prevista per il 19 maggio, ma promette già di essere il prossimo successo estivo dopo il sensazionale successo di Arrogante. L'idea di Irama è quella di assegnare il nuovo singolo alla rotazione radiofonica estiva e di essere la protagonista, come è accaduto negli anni che seguirono la partecipazione di Amici di Maria De Filippi in cui trionfò dopo l'inizio dell'anno scolastico.

L'annuncio di Irama è arrivato di sorpresa e come un gioco per i fan. In effetti, i suoi seguaci hanno dovuto trovare il titolo della canzone sulla lavagna che Irama ha condiviso nelle sue storie su Instagram. Il singolo sarà ufficialmente disponibile a partire dal 19 maggio.

Come molti artisti, anche Irama ha voluto contribuire alla lotta contro COVID-19 con un singolo pubblicato in collaborazione con Francesco Sarcina di Le Vibrazioni. Il titolo scelto per la canzone è Milano, come una delle città più colpite dall'emergenza del Coronavirus che ha messo in ginocchio l'Italia. La carriera di Irama è iniziata molti anni fa quando era ancora molto giovane, ma è esplosa dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, durante la quale ha pubblicato l'album Plume. Il secondo album dopo la vittoria del talento è Giovani, da cui ha estratto il singolo Bella E Rovinata come precursore.

La musica di Irama ha anche attraversato il palco di SanRemo, dove nel 2019 ha gareggiato con la canzone La ragazza con il cuore di Latta. La ristampa dell'album, Giovani Per Sempre, è stata suonata nel lungo tour che l'artista ha iniziato dopo l'evento. Su wittytv puoi ascoltare il nuovo singolo Mediterranea.