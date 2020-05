Le Movida’5 con “Start a fight” contro la violenza psicologica

Le Movida’5 Vocal Group, quintetto tutto al femminile del casertano, composto da Rita D’Alò, Angela Piccerillo, Eva Lamanna, Marica D’Alonzo e Valeria Munno, dopo essersi qualificate per le semifinali del Premio Pigro, in memoria del cantautore Ivan Graziani e tenutosi al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere l’11 dicembre 2019, iniziano il loro percorso musicale con l’uscita del singolo “Start a fight”.

La scelta del giorno del lancio, fortemente simbolico, è stata l’8 marzo 2020 e le parole del brano sono una chiara esortazione, a partire proprio dalle donne, a reagire alle ingiustizie e, in special modo, alle manipolazioni ed alle violenze psicologiche, lottando per riprendere in mano le redini della propria vita. I testi e le musiche sono delle Movida’5, coadiuvate per musica ed arrangiamenti dal maestro Damiano Abbate. Il risultato è un pezzo dalle ritmiche fresche ed accattivanti, da inserire nel panorama dance attuale e che ha richiamato l’attenzione di una buona fetta di pubblico, oramai fan accanito delle cinque vocalist.

Il gruppo, fondato nel 2019, prende vita grazie alla vocal coach Rita D’Alò ed al musicista e compositore Damiano Abbate, abili ad intravedere le potenzialità del quintetto nella forte sintonia delle componenti, che, pur avendo influenze musicali diverse, estese tra rock, pop, r’ n b’, soul e blues, sono accomunate dall’ecletticità in campo musicale. L’incontro con l’etichetta discografica MusicBroker.it sigilla definitivamente la nascita del quintetto e ad aprile 2020 si aggiudicano il primo posto nel contest di Music-Alive. Attualmente il singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali, ha ottenuto già ottimi risultati, sfiorando i 50.000 play ed è già pronto il videoclip, girato in diverse località italiane e affidato alla regia di Excitech Postworks di Roma.

La sfida, appena iniziata, di conquistare i giovani con un genere da loro molto amato continua. “Start a fight”, infatti, è solo l’anticipazione del debut album, già in preparazione, la cui uscita è stata rallentata dagli eventi causati dalla pandemia in corso. Nonostante le difficoltà, il desiderio di proporre al pubblico la loro musica diventa esigenza e, superando tutti gli ostacoli, a breve sarà pubblicato su tutti i digital store il secondo inedito delle Movida’5.