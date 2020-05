Coronavirus, 31.106 mortiin Italia: 195 nelle ultime 24 ore

Sono stati 888 i nuovi positivi più di ieri, con una crescita dello 0,4%. Anche il bilancio delle vittime dei coronavirus in Italia è stato aggiornato. Sono 31.106, +195, + 0,6%; ieri +172. 112.541 (+3.502, + 3,2%, +2.452 ieri) sono guariti. Ad oggi, i soggetti positivi di cui siamo certi sono 78.457 (-2.809 rispetto a ieri, -3,5%; il conto ammonta a 222.104 aggiungendo anche i morti e i guariti). I dati sono stati forniti dalla protezione civile. Ci sono 12.172 pazienti ricoverati in ospedale per sintomi, di cui 893 (-59, -6,2%, ieri -47) sono in terapia intensiva.

Ecco i dati Regione per Regione.

Lombardia 83.298 (+394, +0,5%; ieri erano stati +1033)

Emilia-Romagna 26.979 (+50, +0,2%; ieri erano stati +53)

Veneto 18.813 (+31, +0,2%; ieri erano stati +41)

Piemonte 29.058 (+169, +0,6%; ieri erano stati +113)

Marche 6.588 (+20, +0,3%; ieri erano stati +25)

Liguria 8.930 (+67, +0,8%; ieri erano stati +31)

Campania 4.630 (+15, +0,3%; ieri erano stati +13)

Toscana 9.829 (+27, +0,3%; ieri erano stati +15)

Sicilia 3.354 (+11, +0,3%; ieri erano stati +4)

Lazio 7.250 (+38, +0,5%; ieri erano stati +22)

Friuli-Venezia Giulia 3.156 (+8, +0,3%; ieri erano stati +10)

Abruzzo 3.127 (+12, +0,4%; ieri erano stati +8)

Puglia 4.348 (+11, +0,3%; ieri erano stati +10)

Umbria 1.419 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +7)

Bolzano 2.575 (+3, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Calabria 1.140 (+2, +0,2%; ieri erano stati +4)

Sardegna 1.345 (+1, +0,1%; ieri erano stati +1)

Valle d’Aosta 1.163 (+3, +0,3%; ieri erano stati +2)

Trento 4.312 (+9, +0,2%; ieri erano stati +6)

Molise 401 (+15, +3,9%; ieri erano stati +3)

Basilicata 389 (+2, +0,5%; ieri erano stati +1)