Ecco come andare in vacanza in tempo di Coronavisrus, anno 2020

Come sarà la nostra vacanza nel 2020? L’Ue ha proposto di mantenere la frontiera aperta tra uno stato e un altro in cui il rischio contagio Covid sia simile. L'importante è che la nostra vacanza sia sicura e il pericolo di essere contagiati sia il più piccolo possibile. Già sono state presentate le linee guida per i soggiorni all'estero. I luoghi balneari e montani italiani, inoltre, sarebbero pronti a ripartire, proprio dal 18 maggio 2020.

La vacanza nell'estate 2020, al tempo del Coronavirus

Premesso che sarebbe opportuno incentivare l'economia italiana, scegliendo la meta nel nostro paese, anche l'Unione Europea ha presentato un pacchetto di disposizioni per chi desidera andare in vacanza.

Ogni stato che appartiene alla U.E. uscirà in tempo dal lockdown e farà in modo che i relativi governi diano disposizioni per tenere aperte le frontiere. Questa precauzione sarà valida solo per chi è residente in nazioni con lo stesso rischio di contagio Covid-19.

Il turismo verrà aiutato, almeno in Italia, i cui abitanti avranno diritto, secondo la loro fascia di reddito, a particolari bonus vacanza. Inoltre nello stato in cui si desidera trascorrere la vacanza dovrebbero esserci: ospedali, test, sorveglianza e monitoraggio di contatti.

Come saranno le nostre vacanze, sceglieremo: il mare, il campeggio o i borghi storici?

Così come le frontiere tra nazione e nazione, anche leassumeranno linee di condotta flessibili, se chi entra, proviene da un luogo equivalente come rischio di contagio.

L'Agenzia europea monitorerà l’andamento dell'epidemia, aggiornerà una lista dove compariranno location per vacanza a basso o alto rischio.

Ogni misura atta a contenere eventuali contagi verrà adottata. Ogni restrizione dovrà essere graduale e con possibilità di recesso in caso si notasse un innalzamento del famoso R0. L'andamento seguirà nella vacanza, così come nella pandemia, tre fasi.

Ogni forma di trasporto verrà ripristinata, si potrà viaggiare in aerei, treni, collegamento stradali e ferrovie ci verranno in aiuto. "misure di prevenzione dell’infezione", "il distanziamento fisico e l’igiene", "l’uso di mascherine" e "la pulizia e la disinfezione" saranno prerogative indispensabili.

Ogni struttura recettiva dovrà nella trasparenza, informare gli ospiti e fare rispettare le regole. Per quanto riguarda le nostre famose spiagge, borghi, strutture montane si stanno adeguando. La vacanza, per chi andrà dovrà essere la più sicura possibile.