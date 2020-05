Lascia marito e figlia di 11 anni: morta di coronavirus per colpa di uno sputo

Una dipendente delle ferrovie è morta di coronavirus. Fu contagiata dallo sputo di un uomo, che aveva detto di essere contagiato.





UNA MORTE ASSURA, IN PRIMA LINEA

Morire di coronavirus per il dispetto di un contagiato. E' quello che è successo a Belly Mujinga, 47 anni di origine africana, che lavorava alla stazione Victoria di Londra. La donna ha accusato i primi sintomi del virus dopo che lei e un suo collega erano stati affrontati da un uomo contagiato il 22 marzo scorso. "Erano nell'atrio accanto alla biglietteria quando sono stati attaccati da un passeggero che ha sputato loro addosso", ha detto il sindacato Tssa in una nota. "Un uomo ha tossito su di loro e ha detto loro che aveva il virus". Qualche giorno dopo, il medico della signora Mujinga l'ha messa in malattia perché soffriva di problemi respiratori preesistenti, ha aggiunto il Tssa. Poi la donna ha smesso di lavorare e le sue condizioni hanno continuato a peggiorare, tanto da rendersi necessario il ricovero in ospedale e un ventilatore il 2 aprile.

Belly Mujinga è morta tre giorni dopo, lasciando il marito e la figlia undicenne, che non aveva potuto rivederla da quando era andata via da casa in ambulanza.

"Era una brava persona, una buona madre e una buona moglie", ha detto il marito, Lusamba Gode Katalay.

La Southern Railway, la società per la quale lavorava la vittima, ha dichiarato di prendere il caso "molto seriamente" e ha avviato un'ispezione interna. La polizia dei trasporti britannica ha annunciato l'avvio di un'indagine e la ricerca di testimoni; anche il sindacato ha chiesto all'autorità per le ferrovie di indagare sugli eventi.