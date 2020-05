Red Dead Online: bonus per Distillatori e abbigliamento

Questa settimana una selezione di capi d’abbigliamento, tra cui un paio di completi eleganti, ritornano nel catalogo Wheeler, Rawson & Co. Affrettati, perché avrai tempo solo fino al 25 maggio per accaparrarteli.

Il Tasman

Il Danube

Cappello Manteca

Cappello da cosacco

Cappello Boutell

Soprabito Irwin

Bonus per Distillatori e Collezionisti

Sono tempi floridi per i contrabbandieri: questa settimana i Distillatori riceveranno il 30% in più sulle vendite, quindi continua a far scorrere alcol a fiumi.

I Collezionisti farebbero bene a tenere gli occhi aperti in cerca di punte di freccia e uova d’uccello, visto che la vendita di tali set a Madame Nazar garantirà un extra del 50%.

Sconti

Nonostante i suoi panorami mozzafiato e le vaste distese, il West può rivelarsi un luogo solitario. Alcuni potrebbero trovare conveniente allearsi con dei vecchi rivali e unire le forze: tutte le spese di creazione di una Posse permanente sono gratuite fino all’8 giugno.

Non farti mai trovare impreparato e fai il pieno di scorte. Tutti i fornitori offrono uno sconto del 40% sulle Note per esche potenti per predatori ed erbivori, oltre a uno sconto del 50% su provviste essenziali: cibo, alcolici e tabacco.

TWITCH PRIME

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account Twitch Prime e Social Club riceveranno in omaggio la Borsa da Collezionista, l’alambicco in rame lucido e 5 ranghi per il ruolo di Distillatore.

PLAYSTATION PLUS

Questo mese, i membri PlayStation Plus riceveranno un pacchetto speciale per pescatori dilettanti, con 5 esche speciali da lago, 5 esche speciali da palude, 5 esche speciali da fiume e una mappa del tesoro dell’area North Clingman.





