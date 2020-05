Salvini: milioni di italiani senza lavoro e si pensa di darlo agli immigrati? Scenderemo in piazza

Matteo Salvini non ci sta, non vuole che migliaia di clandestini vengano regolarizzati nel nome di un lavoro che a milioni di italiani manca.





LAVORO AGLI ITALIANI









Con più di due milioni di italiani disoccupati, e più di un milione di persone che incassano il Reddito di cittadinanza, vi pare normale che il governo voglia una MAXI SANATORIA per centinaia di migliaia di immigrati irregolari “in cerca di lavoro”?

Non c'è bisogno di aggiungere altro, se non che persino all'interno della stessa maggioranza non si trova una quadra. nei prossimi giorni capiremo meglio.

Sulla regolarizzazione dei lavoratori in nero, il leader della Lega ha risposto alla domanda se il Carroccio è pronto a scendere in piazza dicendo: "Noi seguiamo le regole, come fanno tanti commercianti incredibilmente multati. Nel rispetto delle regole se ci sarà una sanatoria di centinaia di migliaia di abusivi protesteremo a nome degli italiani sia nelle aule del parlamento che fuori dalle aule del parlamento". "Gli sbarchi sono quadruplicati: ovvio se parli di sanatorie... È criminogena la sola idea di regolarizzare centinaia di migranti - ha poi affermato Salvini che aggiunge - un conto diverso sarebbe prorogare i permessi scaduti di qualche mese ma una sanatoria indiscriminata sarebbe devastante".