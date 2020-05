Addio Andrea: non ce l'ha fatta il gioiellino dell'Atalanta

Muore il giovane Andrea Rinaldi: il centrocampista in prestito al Legnano dall’Atalanta era stato colpito da un aneurisma due giorni fa.

HA PERSO LA PARITA PIU' IMPORTANTE





Lutto nel mondo del calcio: una vita stroncata a soli 19 anni. Non ce l’ha fatta Andrea Rinaldi. Il giovane giocatore del Legnano è morto dopo essere stato colpito venerdì sera da un aneurisma cerebrale. Portato all’ospedale di Varese, ha lottato per tre giorni tra la vita e la morte. La società pavese piange la scomparsa del classe 2000, ex Primavera dell’Atalanta e promettente centrocampista.





Era un ragazzo d’oro, potremmo scriverne per ore – si legge nell’accorato comunicato del club di Serie D – Mai una parola fuori posto, mai una polemica. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, la tragedia che ci ha colpito era inimmaginabile. Come giocatore, era una mezzala di rapidità e dinamismo che sconcertavano le difese avversarie. Vogliamo ricordarti così Andrea e non dirti addio: corri e gioca lassù per il tuo Legnano, ti avremo sempre nei nostri cuori”.