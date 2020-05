Attacco a Bonafede: decreto incostituzionale e pensato per fare propaganda

SALTA IL GUARDASIGILLI?





Il caso fatto esplodere dalla trasmissione Non è l’Arena condotta da Massimo Giletti, sull’inspiegabile scarcerazione di importanti boss mafiosi si ingigantisce di giorno in giorno.

D’altronde parliamo di una vicenda gravissima, che sta lacerando l’anima di tutte quelle persone che, a causa delle azioni di esponenti mafiosi come Pasquale Zagaria, hanno perso le persone che amavano e si ritrovano adesso davanti a una giustizia che lascia in cittadini che magari hanno commesso soltanto qualche reato di furto, e riporta invece nelle loro case persone che si sono macchiate dell’uccisione di centinaia di persone.

E le dimissioni del capo procuratore del Dap Basentini, così come la bufera mediatica che sta colpendo in pieno il Ministro della Giustizia Bonafede, sembra solo all’inizio. Anche perché Massimo Gilletti ieri nel suo programma è ritornato sull’argomento, e durante la trasmissione sono emersi altri particolari sulla vicenda e altre critiche pesantissime sull’operato di Bonafede.

Claudio Martelli, ex Ministro della Giustizia e uno degli uomini simbolo nella lotta contro la mafia ha infatti criticato molto pesantemente il Ministro, affermando che questi si ritrova “prigioniero della struttura che si è messo intorno, siccome non ha adeguata competenza si fida dei diversi pareri di chi lo circonda e cambia idea in continuazione".

E come se non bastasse, oggi per Bonafede arriva un’ulteriore mazzata da parte dei penalisti.

In un’intervista concessa all’Agi, Gian Domenico Cazzaia, presidente dell’Unione delle Camere Penali, ha attaccato pesantemente il nuovo decreto legge che dovrebbe essere emesso dal Ministro allo scopo di far rivalutare ai giudici le scarcerazioni di tutti questi mafiosi, che al momento si ritrovano a scontare nella comodità della propria casa i domiciliari.

Caiazza nell’intervista ha spiegato che, nonostante non si possa certo dare un giudizio su un provvedimento che non è ancora stato emanato, ha però evidenziato come sia inaccettabile costituzionalmente l’idea di “l'obbligo di rivalutazioni. È una forma di intervento indebito sull'autonomia della valutazione del magistrato". Un'accusa molto forte, in quanto riguarda la separazione dei poteri tra magistratura e politica, perno della democrazia in cui viviamo. Il massimo che si può fare nel rispetto della costituzione per Caiazza, è evitare che altri boss escano dal carcere.

Anche perché Caiazza continuando nel suo intervento si è espresso in giudizio personale su Bonafede ancora più pesante. Secondo il presidente delle Unioni delle Camere Penali infatti, il decreto annunciato dal Ministro "risponde ad esigenze di tipo propagandistico: il ministro ora sente la necessità di dover fare la parte del più antimafioso degli antimafiosi, in gara con Di Matteo. È uno spettacolo desolante".

Le critiche però Caiazza le ha espresse anche nei confronti del Pm Nino di Matteo, sottolineando come a suo parere sia inaccettabile “che un magistrato si metta a fare insinuazioni o pubbliche discussioni su una scelta che è esclusivamente politica. Non esiste il diritto di Di Matteo a essere nominato capo del Dap, non capisco cosa c'è di scandaloso se il ministro, dopo un'interlocuzione con Di Matteo che si prese 24 ore di tempo per decidere, nel frattempo fece un'altra scelta".