Forte scossa di terremoto a Roma: Un boato, poi tutto s’è messo a tremare

Roma costretta a svegliarsi all'alba con la terra che trema. Una forte scossa di terremoto ha interessato tutta la Capitale, con epicentro vicino a Fonte Nuova.





3.3 LA MAGNITUDO





L’epicentro a 5 km da Fonte Nuova, per ora i vigili del fuoco e la Protezione civile non registrano danni a persone o cose. Si è sentito distintamente dapprima un enorme boato seguito da una forte scossa che ha fatto svegliare migliaia di persone: alle 5:03 la terra ha tremato, e nel giro di pochi minuti la sala operativa dell’Ingv (l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è stata inondata di segnalazioni. La magnitudo del terremoto è di 3.3. L’epicentro è a 5 km, in direzione sud-ovest, da Fonte Nuova, a nord-est della capitale, proprio all’altezza dell’uscita 11 del Raccordo anulare, con profondità di 10 km. Il sisma è stato avvertito soprattutto nei centri più vicini come Tivoli e Guidonia, ma anche in tutta la città, dal centro storico alla zona sud e fino ai Castelli Romani.

«Hanno tremato i vetri», «Mi si è aperta la porta di casa», «Ho sentito come una bomba e ha tremato tutto», un «buongiorno turbolento a Roma», «Svegliarsi con le palpitazioni, il letto che balla e un assurdo boato...il cuore in gola»: i commenti su Facebook e su Twitter. «L'unico mezzo di informazione utile è stato proprio Twitter — scrive Alessia Marcuzzi —. Eravamo spaventatissimi e ho capito cosa stava succedendo solo grazie alle persone che raccontavano in tempo reale tutto». Per chi non ha mai vissuto l’esperienza «dal vivo» del terremoto, è stato angosciante.