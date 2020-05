Calabria, il Tar annulla la decisione della Santelli: bar e ristoranti costretti adesso a chiudere

"COMUNQUE HO VINTO IO"





Con una sentenza emanata ieri, il Tar della Calabria ha annullato il provvedimento emesso dalla presidentessa della regione Joe Santelli. Questa infatti, in aperta sfida ai decreti governativi, aveva deciso alcune settimane fa di far riaprire le attività le attività commerciali del settore della ristorazione.

Il governo a quel punto aveva deciso di fare ricorso sottolineando il fatto che la Santelli aveva preso questa decisione senza confrontarsi con le autorità competenti, predisponendo inoltre "un iter istruttorio lacunoso, privo di alcuna argomentazione scientifica".

La Regione però a quel punto, insistendo sull'assoluta legittimità del provvedimento preso, aveva ritenuto inammissibile il ricorso preparato dal governo. Inoltre, aveva sostenuto che l’organo giuridico competente a dirimere la questione fosse la Corte Costituzionale.

Il Tar della Calabria ha invece deciso di accettare il ricorso del governo, annullando di fatto il provvedimento che aveva permesso a ristoranti e bar, pizzerie e agriturismo di riaprire a patto che i lori servizi si svolgessero all'aperto, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid 19.

Immediata la replica della Santelli, che ha dichiarato di aver preso atto della decisione del Tar, esprimendo però il suo personale “rammarico per una pronuncia che provoca inevitabilmente una battuta d'arresto ai danni di una regione che stava ripartendo dopo due mesi di lockdown e dopo immensi sacrifici da parte dei cittadini"

Ha continuando poi affermando come a suo parere la questione doveva essere sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale. Proprio in ragione, ha dichiarato che valuterà “la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Consulta. Il Governo Conte, comunque, ha poco da esultare: si tratta di una vittoria di Pirro che calpesta i diritti dei cittadini, dopo che per 11 giorni l'ordinanza ha avuto validità'".

Dichiarazioni nette, che fanno intende che lo scontro sulla questione tra il governo e la presidentessa della Regione Calabria non è affatto finito. La Santelli infatti ha poi ribadito che la regione de lei guidata ha “in ogni caso, ha vinto, perché ha messo le esigenze del Sud al centro del dibattito e ha fatto emergere la necessita' di discutere a fondo la Fase due”.