Salute: una pericolosa vespa killer dal Giappone e Cina è giunta nelle regioni italiane

La Vespa killer è giunta nelle regioni italiane, dove è stata avvistata. Le sue dimensioni sono più grandi rispetto insetti della sua specie che, in genere, uccide. In Cina e in Giappone, da cui proviene, ha già fatto circa cinquanta vittime.

Vespa Killer, la sua puntura è un pericolo letale

Non bastava il Coronavirus, sembra proprio che l'anno 2020 in corso ci stia portando parecchie spiacevoli novità. L'ultima della serie, di cui si sente parlare da qualche giorno, è l'arrivo di uno sgradito ospite, di chi si tratta?

Presto detto, è un insetto di dimensioni più grandi del solito: una vespa. Questo animale è molto pericoloso ed è stato avvistato in più di una regione italiana. Proviene dalla Cina e dal Giappone, dove sembra abbia causato la morte di una cinquantina di persone.

Oltre ad essere più grande delle altre la vespa killer, dalla puntura letale, uccide le sue simili, più piccole. Il suo nome è calabrone asiatico, ma viene chiamata anche vespa vellutina o calabronedalle zampe gialle.

La vespa Killer uccide le api da miele

Ilè stato avvistato in Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia, e anche Veneto. Purtroppo non è solo pericoloso per la salute umana, è in grado di danneggiare e uccidere le api da miele, nei territori che conquista.

Molti sono gli articoli online che trattano l'argomento, proprio per i danni che sta causando al centro-nord Italia, dove sta uccidendo le api. Si tratta, in realtà, di una specie vorace giunta in Europa dall'anno 2004.

Passando dalla Francia nel 2012 è arrivata in Liguria. Questo grande imenottero può superare i tre centimetri, fa strage di arnie o attacca le api, piene di polline, sventrandole. Enzo Moretto, entomologo ci rivela che questo nuovo fenomeno naturale non durerà poco tempo.

Enzo Moretto, entomologo e l'intervista a Repubblica

“Non è semplice fermare insetti di questo tipo ma credo che unendo sforzi e risorse, e non parlo solo di quelle ormai scarse di un settore apicoltura in grande difficoltà, possiamo ancora arginare la sua azione. Come? Per esempio utilizzando la tecnologia”, ha detto il ricercatore in un intervista a Repubblica.



Già c'e la lotta per combattere le api regine e frenare le colonie, ora subentra un altro problema. La tecnologia ci viene in aiuto con l'uso di chip che vengono inseriti nella Vespa Killer, per poi seguire gli spostamenti, individuando il nido ed eliminarlo.



Moretto rende noto che alcuni studi hanno individuato zanzare che potrebbero frenare la vespa vetulina, ma anche qualche virus e batterio che troviamo in natura potrebbero rimediare e frenare il problema.



Nel sud-est asiatico “cacciatori di calabroni” cercano i nidi di questi letali insetti e li vendono a più di un mercato alimentari anche a “120 euro l’uno”. La vespa killer crea un danno permanente al fegato e al cuore.