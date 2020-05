Selvaggia Lucarelli smaschera Alba Parietti: ma quale coronavirus?

Perchè mai Alba Parietti avrebbe raccontato di essere rimasta contagiata dal coronavirus? Perchè - ammesso sia stato così - scherzare sulla pelle delle migliaia di persone morte sul serio e delle famiglie che ancora oggi le piangono? Dopo Caterina Collovati, anche Selvaggia Lucarelli mette in dubbio il contagio. A non tornare, spiega la Lucarelli, sono le date nella confessione rilasciate dalla Parietti a Cartabianca di Bianca Berlinguer, messe a confronto con i post pubblici sui social della showgirle e le sue presenze in tv. Alba ha dichiarato di aver avvertito i primi sintomi del Covid il 9 marzo e di essersi messa in auto-quarantena per 14 giorni ("chiusa in camera, non sono mai uscita per mia scelta") e di aver scoperto di aver avuto effettivamente il coronavirus tramite un test sierologico un mese e mezzo dopo.





Come fa notare la Lucarelli in un lungo articolo su TPI, la Parietti il 7 marzo era a sciare a Courmayeur e l'8 ospite a Live Non è la D'Urso. Il giorno dopo, evidentemente, si è sentita male. Ci può stare, ma perché nonostantei 14 giorni di quarantena dichiarati il 22 marzo, appena 13 giorni dopo i primi sintomi, era di nuovo in studio dalla D'Urso? "Inoltre - continua la Lucarelli - è tornata in studio, in tv, il 29 marzo, senza aver fatto tamponi e di nuovo senza sapere se era contagiosa o no. Infine, in una foto Instagram del 10 marzo, quindi dopo un giorno dalla comparsa dei sintomi, chiede dove può andare a donare il sangue. Strano per una che da 24 ore pensa di avere il Covid. Ma lei si giustifica dicendo che 'era per il futuro'". Coincidenze molto sospette. Anche perché in pieno isolamento, ed evidentemente con un po' di apprensione per le proprie condizioni, il 20 marzo Alba scrive: "La vita scorre ugualmente: un film, ginnastica in casa, tinta comprata al supermercato, piccola uscita di 5 minuti.