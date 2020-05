Le famiglie si scordino i soldi dello Stato, il ministro: sono finiti

Nonostante il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte continui a ripetere che l’Italia conduce positivamente la sua battaglia in Europa per ottenere gli aiuti necessari affinché le persone non muoiano di fame, al momento la situazione riguardo i fondi a disposizione del governo rimane drammatica.

Se già la potenza di fuoco e la liquidità immediata promessa del premier verso gli imprenditori nella conferenza del 6 Aprile si sta rivelando totalmente nulla nei fatti, adesso arrivano anche le dure dichiarazioni della Ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità Elena Bonetti, che ha chiaramente detto che non ci sono soldi per aiutare le famiglie italiane.

Il bonus figli era una delle proposte che il governo italiano stava valutando di inserire nel nuovo decreto economico che dovrebbe uscire nel mese di maggio. Adesso però, sembra che nella bozza redatta dall’esecutivo di questo bonus non vi si più traccia.

La conferma dell’impossibilità di inserire questo misura di sostegno alle famiglie è poi arrivata diretta dal Ministro per le Pari Opportunità e e la Famiglia Elena Bonetti, nel suo intervento alla trasmissione Fatti e Misfatti.

La Bonetti ha infatti spiegato che la sua richiesta non è stata accolta dal governo a causa della mancanza di fondi necessari ad avviarla. Oltretutto, in aggiunta a questo, la Ministra ha anche criticato l'esecutivo di cui fa parte affermando che “le risorse che saranno stanziate dal prossimo decreto le ritengo del tutto insufficienti per rispondere alle reali esigenze delle famiglie.

La proposta della Ministra consisteva in un bonus da elargire alle famiglie per ogni figlio a carico, e il prolungamento dei congedi parentali e dei voucher baby sitter. Il fatto che queste proposte non siano entrate nel decreto ha amareggiato moltissimo la Bonetti, che in proposito ha dichiarato "credo sia un errore. Le famiglie italiane necessitano davvero di investimenti. Da esponente del Governo, devo accettare fatiche e battaglie perse, e per me è stata una guerra giusta".

La Bonetti ha poi concluso il suo intervento sottolineando che “alla dimensione dell'incertezza e della paura si può rispondere solamente attraverso una stabile Politica familiare, che abbia una prospettiva e che sia costante nel tempo, non solo nel momento in cui viene attuata.”.