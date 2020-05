Coronavirus: dalla fase 2, senza alcuna regola, si ritornerà a un nuovo lockdown

Molti sono i commenti sul Coronavirus e piovono le critiche, solo qualche giorno dall'inizio della fase 2. Non tutti infatti rispettano le regole, oppure hanno interpretato male questo importante periodo che dobbiamo affrontare per avvicinarsi alla libertà. Così mentre alcune regioni autonome si discostano da ciò che ha deciso il Governo, qualche parco si affolla. Parecchi sono i giovani di ogni età che si assembrano sui Navigli. Senza il rispetto delle doverose regole rischieremo un nuovo lockdown.

Coronavirus: ecco come sta andando la fase 2

Partendo dalle regioni settentrionali, vediamo come sta andando questa seconda fase per arrivare a sconfiggere, per sempre il virus killer che ci sta torturando da qualche mese. I Navigli e la Darsena sono affollate a Milano.



Ragazzi di ogni età passeggiano con la birra in mano. Nel centro è divenuto comune trovarsi all'interno dei parchi. A nulla è valso l'obbligo di non sedersi sulle panchine. Molte sono le persone che chiedono alle autorità di intervenire. La "fase 2" si sta presentando molto problematica.



C'è chi cerca di godersi la libertà ritrovata, senza il rispetto delle regole, chi vorrebbe riaprire le attività. Soprattutto a Milano, una delle città più colpite, si scoprono diversi modi di pensare e molta preoccupazione.



Coronavirus: a Beppe Sala vengono richiesti più controlli

Naturalmente la metropoli lombarda si trova divisa, tra chi esige il rispetto delle regole e chi non lo fa. Gettare all'aria il tempo trascorso in casa non è apprezzato da tutti. Molti protestano e richiedono l'intervento del sindaco Beppe Sala e delle autorità preposte.



Gli stessi politici pensano a farsi guerra piuttosto che collaborare per il bene comune. Intanto regioni a statuto speciale si dissociano dai provvedimenti governativi e decidono la riapertura totale già dal giorno 11 maggio 2020.





La "fase due" è caotica e, se la speranza è di riprendere le normali attività, non siamo certo nella buona strada. L'inizio dell'allentamento del lockdown era andato bene, solo qualche giorno dopo è cambiato tutto. Ricordiamo che il Coronavirus ha già fatto troppe vittime, per l'incuria di chi non ha segnalato in tempo il suo propagarsi.

Rischio nuove mutazioni virus



"Mentre tutti i locali dei Navigli sono chiusi per Covid 19 e per non creare assembramenti c’è un abusivo corredato di carretto e vende la birra", questo è quanto ha commentato un presente, dopo avere postato un video che dimostra la situazione sul luogo.





Per la riapertura, inoltre, dovremo attendere l'esito di queste prime concessioni governative, solo così sconfiggeremo il Coronavirus. Con metodo e pazienza e tanta programmazione, valutando i risultati e procedendo per piccoli passi.



Non dimentichiamo che il virus muta continuamente, molte sono le bufale scritte a suo carico e il vaccino purtroppo è ancora lontano. Non solo il Coronavirus è recidivante, a quanto sembra, e ancora lo conosciamo molto poco.