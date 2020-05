Parolisi presto fuori dal carcere, il fratello di Melania: l'ergastolo lo facciamo noi

Dopo aver scontato meno di 9 anni di carcere per l’omicidio della moglie, l’ex capolar maggiore dell’Esercito ha diritto, come tutti i detenuti, ad usufruire dei primi permessi premio: 45 giorni di libertà all’anno in semi libertà.

"L'ERGASTOLO LO FACCIAMO NOI"





Salvatore Parolisi non è libero, è bene misurare le parole. Parolisi sarà presto semi libero perchè come previsto dall'ordinamento penitenziario, l’uomo ha diritto alle prime uscite dal carcere dopo avere scontato metà della pena. Avrà a disposizione 45 giorni all'anno per potere uscire e recarsi nel proprio domicilio o in strutture adeguate, ma non potrà uscire tutto il giorno o la notte. Fin qui le leggi e i termini giusti. Il suo avvocato, Nicodemo Gentile, ha confermato ai microfoni di Chi l’ha visto? le indiscrezioni che circolavano da giorni. Condannato a 20 anni di reclusione per l’efferato delitto della moglie Melania, all'epoca 29enne e madre di sua figlia, trucidata con 35 coltellate, a breve potrebbe godere di alcuni benefici. L'ultima parola spetterà ai magistrati di Sorveglianza.

Le intercettazioni choc

Salvatore Parolisi cerca di convincere l'amante a collaborare.

Sconcerto e indignazione dei familiari della vittima. Il fratello di Melania, Michele Rea, ha commentato così la notizia: Parolisi “è un detenuto che ha scelto di delinquere, che ha ucciso una persona, sua moglie. Non credo che sia giusto che dopo pochi anni possa riprendere la vita normale, dopo che quella bambina (sua figlia ndr) non ha avuto la possibilità di crescere in una famiglia normale. L’ergastolo che toccava a lui lo abbiamo avuto noi. Quindi spero che lui si faccia tutti gli anni – anche se sono pochi – e quindi, ripeto, l’ergastolo che toccava a lui ce lo abbiamo noi: nessuno ci ridarà più Melania”.

L'amante di Parolisi