Conte prova a far pace con Italia viva, ma Renzi è pronto a far saltare tutto

Due ore di colloquio tra il presidente del Consiglio e la delegazione Iv composta dai capigruppo, dal coordinatore nazionale e dalla ministra Bellanova. Alla fine del faccia a faccia i rappresentanti del partito di maggioranza hanno ribadito la loro intenzione di lavorare con il premier "sulle priorità del Paese".





LA PARTITA RENZI-CONTE





Sembra essere tornato il sereno all'interno della Maggioranza ma il banco può saltare da un momento all'altro. Il premier Conte ha capito che Renzi ha il consenso dell'opinione pubblica e che i voti di Italia viva al Senato possono essere determinanti. Ettore Rosato, dopo l'incontro tra la delegazione di Italia Viva e il premier a Palazzo Chigi afferma che "è stato un incontro positivo. Nelle prossime settimane lavoreremo con il presidente Conte per definire le priorità" per la ripartenza."L'incontro con Italia Viva è stato positivo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito ancora una volta la sua totale disponibilità a discutere le proposte di Iv per la ripresa economica del Paese. Ha inoltre condiviso la necessità di lavorare tutti insieme, con coraggio e determinazione, per affrontare e superare questa drammatica emergenza economica e sociale e offrire urgenti risposte ai cittadini. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

"Oggi sono contento, il premier ha detto: siamo pronti ad ascoltare la proposta di Iv. Speriamo che la proposta smetta di essere una proposta, basta portarla in cdm e votarla. Non è la soluzione, 100 miliardi per i cantieri non risolvono, ma creano possibilità di mettere in circolo denaro", ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Dritto e Rovescio, su Rete 4.

E' durato poco più di due ore l’incontro fra Conte e una delegazione di Italia viva composta da Ettore Rosato, Maria Elena Boschi e Davide Faraone. Un incontro voluto fortemente dal premier che vuole provare a tranquillizzare una situazione potenzialmente esplosiva, che continua a volere dimostrare come altre maggioranze non siano possibili. Un chiarimento politico nel quale, almeno a parole, tutti si portano a casa un piccolo guadagno. La partita è ancora lunga e dagli esiti imprevedibili, ma per le prossime le acque sembrano meno agitate. “A luglio lascio”, sembra volere far capire Matteo Renzi in molti dei colloqui di questi giorni. Un bluff, a sentire i suoi partner di maggioranza. Anche Conte ne è convinto, ma non vuole farsi trovare impreparato. Così, se sul documento politico si potrebbero pesare i partiti e su Bonafede si vedrà, il presidente del Consiglio si è preparato a una girandola di telefonate con i vertici 5 stelle. In molti hanno definito “incomprensibile” la posizione di Vito Crimi, il no senza appello alla regolarizzazione di colf, badanti e lavoratori del comparto agricolo. Luigi Di Maio sembra più 'accomodante' rispetto alle posizioni del suo reggente. Conte ha incassato un’apertura legata all’effettività del lavoro svolto e a un termine per il permesso di soggiorno, e con quella si è presentato al tavolo.

Conte ha messo in cantiere un decreto su sburocratizzazioni e semplificazione, spiegando che molte delle proposte di Iv vi potrebbero trovare collocamento. La pattuglia renziana si è detta preoccupata dell’efficacia di un decreto aprile che arriverà a metà maggio, così come di un comparto, quello della giustizia, sui cui orientamenti le voci di Renzi sono da mesi inascoltate.

E in serata arrivano le parole di Silvio Berlusconi: “Abbiamo detto e ripetiamo ancora che questo non è il tempo delle manovre politiche, gli italiani si aspettano soluzioni e non contese. Pensare oggi ad un cambio di governo non è ovviamente possibile”. Il governo continua a essere appeso alle mutazioni di Renzi. Tanto è bastato per far twittare a Teresa Bellanova una foto dell’incontro mascherinato e l’eloquente didascalia: “Italia viva continuerà a lavorare per il paese”.