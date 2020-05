Prova costume: ecco un rimedio naturale per sciogliere i grassi e togliere il gonfiore

Nell'attesa della prova costume, la quarantena, dovuta al coronavirus, ci ha aiutato a prendere chili. E' risaputo che stress, noia e lo stare in casa, sentendo sempre, o quasi cattive notizie ci impone di appagare ansia e malesseri con il cibo.

Prova Costume: come indossare il bikini senza paura

Non è certo il caso di peggiorare la situazione con i sensi di colpa. In casa, non c'è niente da fare, qualche cosa da mettere sotto i denti si trova sempre. Ecco, in nostro aiuto, un rimedio naturale per affrontare al meglio la prova costume. Curiosi? Provvedo subito!

Dobbiamo ricordare sempre che mantenere in forma il nostro corpo non è solo un vezzo ma una garanzia di benessere. Se esageriamo con il cibo, quindi, dobbiamo correre ai ripari e tornare alla retta via. Addio quindi alla prova costume!



Uno dei metodi che pochi conoscono e invece tanti non ritengono efficace per smaltire i chili di troppo è dormire. Il segreto è proprio questo, va bene anche la dieta e il movimento, Non dimentichiamoci però che è altresì importante un buon sonno, eccellente rimedio naturale.



Ecco il motivo per cui il sonno fa dimagrire

Certamente non dobbiamo abbondare con l'alimentazione, la dieta è importante come stile di vita. I nostri muscoli e l'apparato scheletrico funzionano meglio muovendosi. L'esercizio fisico è importante anche per la mente e il morale, non dimentichiamolo.

Dormire bene e alzarsi riposati è però di fondamentale importanza per riuscire in ogni attività sia fisica che mentale. Il sonno fa parte della dieta e dormire nel modo e per il tempo giusto ci allunga la vita ed elimina grassi e gonfiore. Via libera, quindi alla prova costume.

Mentre dormiamo, raggiungiamo la massima produzione di uno degli ormoni della crescita. La lipolisi viene così stimolata e i grassi si sciolgono. Al contrario chi dorme poco, accumula grasso, lo dicono i ricercatori.

La fame non si sente dormendo

Non solo da svegli, è più probabile una visita alla cucina. Sopraggiunge la fame, come sensazione o appagamento e l'addome si gonfia. Se invece dormiamo, l'ormone che regola la sazietà è prodotto nella giusta misura e, senza rendersi conto, ci prepariamo alla prova costume.

In seguito, torniamo a letto, però ci sentiamo pesanti e lo stomaco si rimette a funzionare, mentre prima era assopito. La conseguenza è che tra una digestione e l'altra, non rimane più tempo per smaltire la quantità di calorie introdotta.

Quasi sempre, inoltre, il cibo assunto di notte, è troppo dolce o salato, per niente salutare. Il senso di colpa poi contribuisce a peggiorare la situazione e a creare abitudini sbagliate. Vi ho convinti? Pronti per la prova costume?