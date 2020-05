Estate 2020: vacanza senza mascherina

Le prospettive per l'non sarebbero molto buone, a causa dell'ospite indesiderato che ci tiene compagnia da qualche tempo. A quanto sembra, però, probabilmente, così come si pensa alla riapertura di tutte le attività, con ildovremo convivere a lungo. Quindi è allo studio la procedura che ci permetterà di andare in vacanza, con le dovute cautele. Nell'incertezza del momento, tutto ci sembra lontano, anche tornare alla normalità.

La vacanza al tempo del Coronavirus

Oltre agli innumerevoli problemi per la salute del mondo intero, il Coronavirus imporrà l'organizzazione della eventuale vacanza. Dovremo attendere la fine della Fase due ed essere certi che le varie attività riapriranno senza ulteriori problemi.

Gli addetti ai lavori, sanitari, politici e studiosi saranno impegnati quindi a programmare ciò che si potrà o meno fare. Sarà un'estate senza eguali, nel 2020 non tutto verrà deciso da chi andrà in vacanza.

In questa stagione calda tanto attesa, anche se si rimarrà a casa, ci sarà la possibilità di non essere liberi di agire e dovere adottare particolare cautela per evitare contagi o, peggio ancora, rimanere in quarantena.

La vacanza 2020 non sarà agevole

Durante la prossima e imminente estate, la vacanza potrebbe arricchirsi di indumenti particolari. Muniti di mascherine e guanti, dovremo stare attenti a non avvicinarsi troppo alle persone.

Il Comitato tecnico scientifico, l'Iss e molte aziende che si occupano di balneazione, stanno valutando ipotesi ed idee e concordando ciò che sarà possibile o vietato. Nelle Marche, ad esempio, un'ordinanza regionale vieta di tuffarsi nelle acque marine e pescare oltre che praticare surf.

I protocolli di sicurezza, per tentare di evitare un'ulteriore pandemia e ritrovarsi, dopo la vacanza nuovamente chiusi in casa sono allo studio. La parola d'ordine è contenere il contagio, come si farà?

Una vacanza responsabile

Speriamo di arrivare presto all'indice R0, che significa "non più contagi". In ogni caso solo un comportamento responsabile e del tutto rispettoso dei protocolli decisi ed emanati dalle regioni sarà la nostra salvezza.

Lo stesso ministro Dario Franceschini ha evidenziato questa come differenza primaria tra la vacanza dell'estate 2020 e le altre. Gli stabilimenti balneari si stanno attivando alla protezione igienizzante, a provvedere guanti e mascherine nelle zone in cui sosteranno più persone, con il rispetto della dovuta distanza.

Riusciremo ad adeguarci o la vacanza, tanto attesa, aggiungerà nuovo stress a quello accumulato in questi mesi? Inoltre, come sarà possibile per tutti, pensare alla vacanza, quando chi lavora è rimasto a casa e anche le scuole e l'insegnamento si sta dimostrando difficile.

Il tempo ci darà una risposta anche nell'argomento. In un momento di grande confusione la vacanza sembra un evento molto lontano, almeno per una buona parte di persone.