Quanti soldi sono? Ecco il gioco su Facebook e la possibile soluzione

In questi giorni i giochi e i puzzle condivisi su Facebook stanno proliferando. Un modo per passare il tempo, mettere in moto il cervello e condividere la risposta con gli altri, al fine di creare un'interazione con il mondo esterno, sebbene virtuale. In breve, un ottimo modo per trascorrere del tempo in questo periodo complicato.

Quanti soldi ci sono? L'obiettivo è semplice: indovina la quantità di denaro nella foto. Un esercizio che non è molto semplice perché la disposizione delle banconote e delle monete è fatta in modo da indurre in errore l'occhio meno attento. Sotto una banconota, ad esempio, c'è una moneta sporgente, probabilmente da 2 euro. Non è necessario avere fretta di rispondere, quindi è meglio prendersi il tempo necessario per osservare tutte le banconote e le monete. Non esiste una soluzione universale a questo gioco, ma la risposta dovrebbe essere 206, data dalla somma delle banconote e monete nella foto.