Coronavirus, Decreto maggio : alberghi, bar, ristoranti, non si pagherà la Tosap

Tra le importanti indicazioni che emergono dal punto di vista del sostegno del governo alle imprese in questa fase della crisi del coronavirus, in attesa del nuovo decreto, che dovrebbe arrivare a maggio, vi è quello relativo a Tosap. Ma di cosa stiamo parlando? Quali sono le indicazioni specifiche e chi ne trae beneficio? Come farlo e da quando? Ecco tutti i dettagli

Decreto delle società di maggio: Tosap non sarà pagato

Numerose sono le indicazioni relative al sostegno alle imprese che vengono discusse : oltre alla disposizione sugli affitti e le fatture commerciali, il Ministro Gualteri ha anche annunciato l'arrivo di una misura per incontrare hotel, bar e ristoranti duramente colpiti dall'emergenza coronavirus. Tosap, o la tassa sull'occupazione della terra pubblica, non sarà pagata su grandi spazi a causa delle regole del distanziamento sociale. Inoltre, per questa categoria di attività, è stato studiato un credito d'imposta per incoraggiare la riorganizzazione di locali e opere.

Decreto di maggio: bonus ecobonus e terremoto

Il Ministro Gualtieri ha poi spiegato che nel prossimo decreto ci sarà un "rafforzamento significativo dell'eco-bonus e del bonus di terremoto dando la possibilità di aggiornare la fattura e trasferire credito per migliorare la resilienza dell'area al rischio sismico ". Per quanto riguarda l'eco-bonus, il Ministro Patuanelli ha chiarito che si tratterà di un beneficio fiscale pari al 120% dell'importo del lavoro svolto.

Inoltre, il decreto di maggio dovrebbe prevedere una serie di misure aggiuntive a supporto delle aziende colpite dall'emergenza del coronavirus. Proprio come gli affitti e le spese, ecco i contributi non rimborsabili e il supporto per capitalizzazione, investimenti e innovazione, ci saranno anche bonus di registrazione IVA € 600 in aprile e € 1000 in maggio e la proroga del fondo di ridondanza, che si aggiunge alle 9 settimane già previste dal decreto Cura Italia.