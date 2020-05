Adele magra e irriconoscibile con la dieta Sirt

Davvero difficile da riconoscere, eppure è lei. Adele, la cantante di "Hello", ha perso 30 chili ed è visibilmente in forma nell'ultima foto pubblicata sui social network. L'artista si è mostrata in una forma davvero invidiabile, nella foto pubblicata in occasione del suo 32 ° compleanno. Nella foto, Adele indossa un abito nero, mostrando un magnifico fisico ottenuto grazie a una dieta particolare, la dieta Sirt, che prevede l'abolizione totale di zuccheri, grassi saturi e la limitazione dei derivati ??del latte.

Adele ha perso 30 kg con la dieta Sirt.

La dieta Sirt si basa sul presupposto che dovrebbero essere consumati solo cibi Sirt, cioè quelli che attivano sirtuine o geni che promuovono il metabolismo. Tra questi cibi ci sono olio extra vergine di oliva, cioccolato fondente, vino rosso, caffè e tè, quindi niente di particolarmente difficile da trovare. Anche frutti come fragole e mirtilli sono eccellenti, noci, peperoncino, cavolo, grano saraceno, radicchio, rucola e cipolla rossa. L'efficacia della dieta Sirt sta nel fatto che suggerisce cosa mangiare, piuttosto che cosa eliminare. "Ecco perché è più facile da seguire e mantenere rispetto a qualsiasi altra dieta", ha ammesso Adele.

Questa dieta è divisa in due momenti. La prima fase dura una settimana : tre giorni di alimenti principalmente liquidi e un singolo pasto solido al giorno per 1000 calorie al giorno. Successivamente, quattro giorni durante i quali viene aggiunto un pasto solido e le calorie salgono a 1500. La seconda parte della dieta Sirt dura due settimane, con pasti solidi e un succo verde dallo spremiagrumi.