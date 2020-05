Scontro USA Cina : Il Coronavirus dal laboratorio di virologia di Wuhan

La risposta tra Washington e Pechino in merito alle responsabilità della Cina nella diffusione del coronavirus non si ferma. "Esistono enormi prove che il coronavirus proviene dal laboratorio di virologia di Wuhan." Il segretario di Stato Mike Pompeo, in un'intervista con la ABC, ha accusato le autorità cinesi di aver prodotto e modificato artificialmente il virus in laboratorio. Una tesi sostenuta in diverse occasioni anche dal presidente Donald Trump, ma smentita dal risultato delle agenzie di intelligence americane e dal virologo Anthony Fauci, membro di riferimento del gruppo di lavoro americano anti-Covid-19.

La risposta della Cina alle enormi prove dichiarate da Pompeo : "Pompeo ha parlato molto ultimamente - ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying - dice di avere enormi prove? Dimostracelo. L’origine del Covid-19 è una questione per scienziati ed esperti. Pompeo non può presentare alcuna prova, non ne ha ".