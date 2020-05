Sondaggi: la Lega si salva grazie a Zaia ma cala, trionfo Meloni, bene i 5 Stelle

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, tiene in piedi la Lega che però scende nel gradimento degli italiani. Cresce ancora Giorgia Meloni, Conte perde un punto pur rimanendo il politico con più consensi.

I DATI





La Lega perde consensi ma per sua fortuna c'è Zaia che piace sempre di più gli italiani che evidentemente hanno apprezzato la sua politica durante l'emergenza coronavirus. Il partito di Salvini scende sotto il 25%. Cresce ancora Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che guadagna quasi due punti. Il Pd è stabile e si avvicina alla Lega, si rafforza il Movimento 5 stelle. Sono i dati tratti dall’Osservatorio Politico Nazionale realizzato dall’Istituto Ixè per RAI 3 - Cartabianca. Le intenzioni di voto di questa settimana fotografano una situazione moltoi divenire, con un'accentuazione di alcune tendenze ormai consolidate e altre variazioni meno attese, sottolinea l'Istituto Ixè. Accelera la flessione della Lega, che scende al 24,9%, ad appena 2 punti dal Pd, ormai stabile da qualche settimana al 22,9%. Nell'area di centro destra, sale di quasi due punti Fratelli d'Italia (13,8%), mentre la linea più moderata pare penalizzare Forza Italia, che dopo varie settimane di crescita perde lo 0,7 e si riporta al 7,2%. Si rafforza, invece, il Movimento 5 Stelle, toccando il 16,8%. Calo generale per le liste minori del centro sinistra.













Il quadro della fiducia nei politici, spiega l'Istituto Ixè, conferma il primato di Conte, che però questa settimana cede un punto, scendendo al 59%, molto distante dai leader dei principali partiti: Giorgia Meloni guida il gruppo degli inseguitori col 35% di gradimento, seguita da Salvini col 31%. Un altro esponente della Lega, però, presenta in questo momento un livello di gradimento molto maggiore di quello del suo segretario e si colloca a meno di 10 punti dal presidente del Consiglio: il governatore del Veneto, Luca Zaia, forte di una gestione dell'emergenza giudicata esemplare nella propria regione, riscuote la fiducia del 50% degli italiani.