L'animale si è poi allontanato, forse spaventato dalle voci dei condomini. La scena è visibile in un filmato postato su Facebook nella serata di martedì 5 maggio dalla consigliera provinciale della Lega Mara Dalzocchio.





'QUASI' NESSUNA PAURA...





Un orso si arrampica sul balcone di una palazzina, poi forse disturbato dalle voci dei condomini torna sulla strada e scappa via. “Calliano, poco fa un orso ha fatto la sua apparizione in centro storico”, scrive Dalzocchio, spiegando che l’animale è stato avvistato nell’abitato del paesino in provincia di Trento.