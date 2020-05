Sindaco del Piemonte in bicicletta verso Roma. Vuole incontrare Conte e restituirgli bonus 600 euro

IL CASO





Gianluca Bacchetta è il sindaco di Divignano, un comune che si trova in provincia di Novara. Attualmente il primo cittadino si trova in viaggio verso Roma in Bicicletta. Il suo obiettivo? Incontrare il premier Giuseppe Conte e riconsegnarli i 600 euro del bonus elargito dal governo per la partite Iva.

Bacchetta è conosciuto dagli abitanti del suo comune con il soprannome di Gilu. È anche il titolare di un di un ristorante e dunque sta scontando anche lui le difficoltà di questo difficile momento storico.

Proprio in qualità di ristoratore è riuscito a produrre un autocertificazione per motivi di lavoro ( consegnare una birra a un cliente della Capitale) per partire alla volta di Palazzo Chigi. Il primo cittadino di Divignano ha dichiarato che non vuole portare con sé nessuna protesta politica legata a un partito, ma piuttosto attirare l’attenzione del governo sulle grandissime difficoltà che stanno vivendo i piccoli imprenditori.

Il suo obiettivo infatti è trovarsi faccia a faccia con il Presidente del Consiglio per spiegargli come il bonus previsto dal governo sia insufficiente e soprattutto, non può essere pensato come misura una tantum.

Sono tantissimi infatti i piccoli imprenditori che ancora per molto tempo, anche in questa nuova Fase 2 inaugurata dal governo, non avranno la possibilità di lavorare.

Oltre a questo, Bacchetta vorrebbe spiegare direttamente a Conte che gli aiuti alimentari per le persone e le famiglie in difficoltà sono totalmente insufficienti, e che oltretutto questo famigerato bonus da 600 euro, è finito anche a persone che hanno continuano a svolgere la loro attività professionale.

Sembra che l’idea di questo viaggio di protesta gli sia venuta in mente una di queste notti, mentre non riusciva a prendere sonno pensando al suo ristorante chiuso.

La bicicletta con cui viaggia gli è stata regalata dal titolare di un negozio che ha incontrato all'inizio del suo cammino. Da quando è partito infatti, Bacchetta ha raccolto la solidarietà di molti sindaci di piccoli comuni, che lo hanno ospitato e accolto appoggiando la sua protesta.

Il suo viaggio lungo 600 chilometri è ancora in corso, e dovrebbe arrivare nella Capitale tra qualche giorno.

Riuscirà a farsi ricevere dal premier?

Forse non importa perché già con questo gesto Gianluca Bacchetta detto "Gilu", si è fatto portavoce di tutti quei piccoli imprenditori che il governo non sta riuscendo ad aiutare in modo adeguato.