4 maggio stasera in tv: Schwarzenegger e Duvall in un thriller di fantascienza

Il Sesto Giorno è un film del 2000 di genere Fantascienza, diretto da Roger Spottiswoode, con Robert Duvall, Arnold Schwarzenegger, Tony Goldwyn, Michael Rapaport, Sarah Wynter, Michael Rooker. Durata 124 minuti.





Per chi ama la fantascienza mescolata al noir, stasera su Iris c'è un film che nei primi anni del nuovo millennio riscosse un grande successo ai botteghini: Il Sesto Giorno. Un cast di eccezione per una trama inquietante: la clonazione degli animali domestici è già diventata business ma quella umana è ancora proibita dalla legge. Un' organizzazione capeggiata da un potente miliardario, con lo scopo di ottenere il controllo della vita sociale e politica, comincia segretamente a clonare quelle stesse persone che ha precedentemente ucciso. Clonato ancora in vita per errore, Adam Gibson vede la sua copia vivente e diventa così un testimone pericoloso da eliminare al più presto. Sarà invece lui, alleandosi col suo sosia e uscendo indenne da inseguimenti e sparatorie, ad avere la meglio sulla pericolosa organizzazione e sul suo capo. L'autoironia di Schwarzenegger ed alcuni effetti speciali sono le cose più riuscite di un film avvincente. Spottiswoode, già regista di 007 Il mondo non muore mai, dirige bene le scene d'azione. Con Arnold Schwarzenegger, Tony Goldwyn, Robert Duvall, Michael Rapaport, Michael Rooker, Sarah Wynter, Wendy Crewson, Rodney Rowland, Terry Crews, Ken Pogue, Colin Cunningham, Wanda Cannon, Taylor Anne Reid, Jennifer Gareis, Don McManus, Mark Gibbon, Anthony Harrison.