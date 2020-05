La tragedia di Superga “i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta”

La Mole Antonelliana si colorerà di granata per il settantunesimo anniversario della tragedia di Superga.





Gli Invincibili andarono in cielo in un pomeriggio nebbioso di 71 anni fa, l’aereo che riportava il Grande Torino in città dopo una trasferta a Lisbona, si schiantò contro la Basilica di Superga. Nessun superstite, una tragedia immensa. Valentino Mazzola e i suoi ragazzi avevano smesso di vincere e di lottare. La leggenda del Grande Torino non è solo l’orgoglio di una città e dei tifosi granata , è patrimonio di un Paese e di chiunque ami il calcio. Dal 2015 la FIFA, la Federazione internazionale che governa questo sport, ha proclamato il 4 maggio “Giornata mondiale del giuoco del calcio”. Dalla Tragedia di Superga del 1949, che spezzò 31 vite e cancellò quella che molti critici calcistici considerano una delle squadre di calcio più forti del Mondo, se non la più forte in assoluto, ogni successivo 4 maggio ha visto salire al Colle generazioni di tifosi, centinaia di migliaia di persone. Superga, il 4 maggio, è divenuto un luogo di culto, di aggregazione e di meditazione, con la Santa Messa celebrata nella Basilica. E poi, dopo, di preghiera laica, con lo scandire – in un silenzio davvero religioso – dei cognomi delle vittime di quella immane sciagura. L’anno scorso toccò al capitano Belotti. Oggi per l’emergenza coronavirus, le celebrazioni saranno diverse.