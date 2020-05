Spiagge chiuse ai romani almeno fino al 17 maggio

Il sindaco Raggi ha deciso di non consentire l’accesso alle spiagge per le prime due settimane della Fase 2. I romani potranno ripiegare sulle pinete di Castel Fusano e di Acque Rosse.





Lunedì 4 maggio l’inizio della tanto attesa Fase 2. L’Italia si sta organizzando, il governo ha dato le sue disposizioni, le regione anche. E i Comuni scelgono quale strada prendere. A Roma niente spiaggia fino almeno al 18 maggio. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha infatti stabilito che nessuno potrà accedere alle spiagge di Ostia, almeno per le prime due settimane dopo la fine del lockdown. Si tratta di una decisione che, eppure sofferta, si è resa necessaria per cercare di placare un grande assembramento di persone che potrebbero approfittare della fine del lockdown per recarsi al mare, complici anche le temperature alte di questi giorni. si dovranno aspettare almeno due settimane, visto che il provvedimento non è definitivo, ma a tempo.