Sabrina Salerno fisico mozzafiato, sembra una ventenne! FOTO

Sempre più bella e seducente, Sabrina Salerno, continua a stupire con i suoi post Instagram. La forma fisica è da ventenne!

Sabrina Salerno fa una nuova prova costume, e i risultati sono sempre al di sopra di ogni aspettativa, visto che la show girl ha raggiunto i 53 anni. Non è la prima prova costume dell’anno, per la bella cantante. Sabrina Salerno infatti accompagna il suo nuovo post Instagram con questa didascalia: “Il divano è lo stesso… cambia solo il costume!!!”. E se cambia il costume, di certo non modifica il corpo della splendida ligure, che, se negli ultimi giorni aveva indossato un costume rosa, ora invece pare preferire un più sobrio nero, che comunque non può fare altro, indossato da lei, che esaltarne le forme che lasciano a bocca aperta. Chi può dire di non aver lanciato almeno uno sguardo al décolletée dell’affascinante over 50, e nemmeno alle bellissime gambe che mette in mostra nel post? La bellissima Sabrina, che ad oggi vanta 470.000 Follower e 2186 post, per il suo account Instagram ufficiale, vede balzare tra i post più in voga del week end, anche il suo. In meno di ventiquattro ore difatti, il suo scatto le vale già più di sessantamila “Mi piace”, seguito da 2700 commenti. Inutile dire che sono tutti di complimenti ed ammirazione, con qualcuno che osa: “E le ventenni MUTE!!“, mentre c’è chi va più sul romantico: “Cambiano i giorni, ma l’emozione di vederti è sempre forte”.