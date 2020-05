La Cina si approfitta del virus! La brutta scoperta del leghista Morelli

Alessandro Morelli rivela in un video la comparsa di numerosi siti che ti consentono di vendere proprietà agli acquirenti cinesi. "Siamo di fronte a una vendita di tutto ciò che gli italiani hanno costruito", ha detto il vice della Lega. "I cinesi hanno così tanti soldi a disposizione - spiega Morelli - perché la banca statale fornisce liquidità per acquistare all'estero. È una vera forma di colonizzazione. A causa del governo Conte e del Partito Democratico, anche le grandi compagnie pubbliche sono in pericolo, i cinesi possono usare i nostri gioielli di famiglia ”. Per la Lega Nord, c'è un modo per evitare la vendita: “Il governo dovrebbe mantenere almeno una parte delle promesse, dai 400 miliardi di aiuti. E per le grandi aziende pubbliche, basterebbe seguire l'esempio dei francesi, che li proteggono dagli acquisti da altre nazioni ”. Per Morelli, l'obiettivo è "inseguire Conte et Pd" in modo da "non essere costretti a parlare altre lingue".

Centinaia di siti per vendere proprietà ai cinesi: siamo di fronte a una svendita di tutto quello che gli italiani hanno costruito. Basta promesse, aiutiamo subito le imprese italiane!#GOVERNODELLAVERGOGNA pic.twitter.com/OLPf2P6r1G — Alessandro Morelli (@AMorelliMilano) May 2, 2020