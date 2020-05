Solo chiacchiere! Debora Serracchiani insultata a Stasera Italia

"Con il nuovo decreto, gli operatori del settore dello spettacolo riceveranno un sostegno al reddito". Debora Serracchiani, in connessione con Tonight Italy, rassicura l'attrice Nancy Brilli, chiamata da Barbara Palombelli per testimoniare le difficoltà di coloro che lavorano in televisione, musica e cinema e non è stata protetta dal governo dopo 2 mesi di blocco e con una fase 2 piena di incognite. L'ex governatore del Partito Democratico del Friuli-Venezia Giulia scatena su Twitter una tempesta di critiche, accuse e insulti contro i rappresentanti del governo e delle istituzioni, Cominciamo con il Primo Ministro Giuseppe Conte e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incapace, secondo la maggior parte degli spettatori, di difendere gli interessi degli italiani in difficoltà.

Ecco alcuni dei commenti, molti altri sarebbero finiti nei link "censura". "Per favore, dì a Serrachiani di risparmiarci questa ipocrisia. La verità è che il Pd M5 con Mattarella è il privilegio di una nazione morta. Non ci sono soldi perché noi non sono sovrani. E questo è tutto. " E ancora: "Ma ciò che dice Serracchiani, l'INPS deve ancora pagare. Siete tutti dispiaciuti, i bugiardi inviano denaro alle persone", "Non dite il falso. I licenziamenti ordinari sono in ritardo quanto quelli in deroga Sto ancora aspettando quello di Marzo e quindi anche i miei 150 colleghi al lavoro "," Pura ipocrisia, girando la testa fingendo di non vedere il difetto. È grazie a 30 anni di comunisti che si inchinarono ai piedi dalla Francia e dalla Germania, vili politici venduti, disgustosamente egoisti "," Questa signora ha disintegrato la salute in Friuli Venezia Giulia "," Potresti avvertire il signor Serracchiani che stiamo ancora aspettando i 600 euro ...... purtroppo c'è non ha fondi !!!!! "", un personaggio incompetente. Non è colpa sua, ma del suo partito che gli ha dato un ruolo importante. Se chiede ai friulani le diranno che era la peggior governatrice di tutti i tempi. "