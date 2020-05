Carceri, rivolte e boss liberi: il capo del Dap si dimette

Un atto probabilmente 'dovuto' e forse suggerito dallo stesso Guardasigilli dopo le polemiche nate da qualche mese sulle rivolte in carcere, il sovraffollamento e le scarcerazioni di boss mafiosi. Il capo del dipartimento amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, ha manifestato al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, l’intenzione di dimettersi dal suo ruolo. Le dimissioni saranno formalizzate probabilmente già oggi. Al suo posto dovrebbe essere nominato il vice capo Roberto Tartaglia. Basentini prova a difendersi: "le polemiche di questi giorni sono strumentali e totalmente infondate ma fanno male al dipartimento" avrebbe detto in un incontro avvenuto ieri col ministro della Giustizia. Bonafede lo ha ringraziato per il lavoro svolto.





“Le dimissioni di Basentini sono un atto di responsabilità dell’ex capo del Dap. In questi mesi si sono rese sempre più evidenti le difficoltà della struttura preposta a governare il sistema dell’esecuzione penale e questo passo può e deve aiutare il cambiamento e un migliore funzionamento del sistema carcerario". Per il vice presidente dei senatori Pd, Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione Antimafia. le dimissioni "non cancellano la necessità che abbiamo sostenuto in commissione Antimafia più volte: verificare se eventuali scelte sbagliate da parte di chi ha avuto e ha ruoli nella direzione della struttura penitenziaria hanno consentito o favorito la scarcerazione di tanti boss”. "Le dimissioni di Basentini, seppur tardive, sono una buona notizia per la giustizia italiana", afferma Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva. “Da settimane chiedevamo che il capo del Dap si assumesse le responsabilità per i tanti, troppi errori compiuti in questi mesi. I numerosi appelli ad agire in favore di una situazione carceraria degna di uno Stato di diritto sono rimasti a lungo inascoltati, portando allo stremo gli agenti di polizia penitenziaria, il personale e le stesse persone detenute. Ora è necessario fare scelte serie e lungimiranti per dare una linea di comando adeguata alla situazione di crisi". Più duro Matteo Salvini: "Le dimissioni del direttore del Dap Francesco Basentini non bastano a cancellare quanto successo in poche settimane tra carceri in rivolta, morti, evasioni e perfino mafiosi e assassini usciti a decine di galera. Il ministro Bonafede è il primo responsabile: dimissioni!", le parole del leader della Lega.