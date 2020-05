Coronavirus, Trump insiste: il virus è nato in un laboratorio di Wuhan

L'intelligence degli Usa aveva smentito la teoria secondo cui il virus sarebbe stato creato o modificato geneticamente dall'uomo. Gli 007 però continuano a indagare sulla genesi della pandemia e Trump non si ferma.





Gli 007 sguinzagliati dalla Casa Bianca sono certi che non ci sia nessun complotto dietro l’inizio del coronavirus, smentendo di fatto ciò che il presidente Trump continua ad affermare. Parlando con la stampa, Donald Trump ha detto di avere “un alto livello di fiducia nell’ipotesi che l’origine del coronavirus sia legata ad un laboratorio di Wuhan,”. Quando un inviato gli ha chiesto su cosa basava questa alta fiducia, il presidente ha risposto di non poterlo dire. Nei giorni scorsi, Trump ha ordinato alle agenzie di intelligence di cercare prove attestanti la teoria che l’origine del Covid-19 sia legata al laboratorio di virologia di Wuhan. Ma come detto, per ora gli 007 Usa “concordano con il largo consenso scientifico che il virus non è stato prodotto dall’uomo o geneticamente modificato”, ha fatto sapere la National intelligence (Dni), che coordina tutte le agenzie del settore, e tuttavia “continuerà a esaminare rigorosamente le informazioni che emergeranno per determinare se la diffusione è cominciata tramite contatto con animali infetti o se è il risultato di un incidente di laboratorio”.

Trump insiste nel volere punire la Cina: “Ci sono tanti mezzi” – Trump sembra sempre più propenso a far pagare le conseguenze della pandemia di coronavirus alla Cina, convinto tra l’altro che Pechino preferisca Joe Biden alla Casa Bianca e che “farà qualunque cosa per farmi perdere la rielezione”. “Ci sono molte cose che posso fare, stiamo esaminando cos’è successo”, ha avvertito in un’intervista alla Reuters poco prima che il Washington Post rivelasse che la Casa Bianca ha già iniziato ad esplorare alcune proposte per punire o chiedere indennizzi finanziari al Dragone per la gestione della crisi. In privato, scrive il quotidiano americano, Trump e alcuni suoi consiglieri hanno discusso l’ipotesi di togliere alla Cina la sua “immunità sovrana” per consentire al governo Usa, alle vittime di coronavirus o ad altre parti di citare Pechino per danni, come stanno già tentando di fare lo Stato del Missouri e alcune grandi aziende. La Cina risponde alle accuse La Cina ha subito reagito: le elezioni Usa sono “un affare interno”, ha ricordato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, auspicando che i politici americani “non trascinino” nella contesa anche Pechino. “Quanto a punizioni e responsabilità, questa retorica non ha alcuna base legale e non c’è alcun precedente internazionale. Minare ora gli sforzi degli altri finirà col danneggiare i propri”, ha aggiunto.