Coronavirus. Professor Marfella: Vi spiego perché il Nord si è ammalato di più

La terra dei fuochi? “Non riusciamo a spegnerli”. Il Coronavirus: “è un problema ambientale, alla faccia di Feltri che è un’idiota”. Il professor Antonio Marfella è un fiume in piena, ed è profondamente addolorato “da quell’idiota di Feltri”, per la battuta infelice sui napoletani: “da Lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona” – aveva scritto su Twitter Vittorio Feltri, rincarando poi la dose definendo “inferiori” i meridionali.

Antonio Marfella, Dirigente Responsabile SSD Farmacoeconomia c/o Direzione Sanitaria Aziendale dell’IRCCS Fondazione Sen. G. Pascale, ha ricevuto la distinzione onorifica di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” dal presidente Mattarella. E’ ammalato di cancro dal 16 marzo 2018, quando parla, sa di cosa parla. Professore, perchè ci si ammala di coronavirus più al nord che al Sud? “Succede come coi tumori – risponde Marfella – a Nord c’è la più alta incidenza di casi in Italia, specialmente in Lombardia, a Brescia, ma meno mortalità. Al Sud si muore di più perché i pazienti sono curati meno bene ma ci sono meno casi”. E il Coronavirus? “A mio parere ci si ammala di più e l’epidemia è partita dal settentrione a causa dell’inquinamento, gli abitanti sono già immunodepressi a causa del clima, e hanno meno difese nei confronti di agenti patogeni nuovi. Non a caso l’epidemia è scoppiata nel Paese più inquinato del mondo: la Cina”. “Due secoli fa i pastori inglesi sterminarono milioni di maori in Australia, e sa perché? I Maori erano guerrieri molto cattivi e chiunque entrasse nelle loro terre li uccidevano. Non avevano mischiato nessun agente patogeno esterno, ma furono uccisi dal raffreddore degli inglesi!“. Come si sta comportando il governo di fronte all’emergenza a suo avviso? “Bene, non è semplice lavorare in questi contesti ma credo abbiano adottato le misure giuste anche se per forza talvolta sembrano improvvisate dalla fretta. Chiudere gli stadi. le chiese? Giusto, ma perché tenere aperte le discoteche, i pub, i negozi? Professor Marfella, se non si chiamasse Coronavirus, ma influenza, cosa cambierebbe? “Capisco la sua provocazione e in effetti i morti in Italia sono addirittura minori rispetto alle influenze degli anni scorsi, e colpiscono nella stragrande maggioranza pazienti già debilitati. Sì, i numeri sono quelli non cambia molto. ciò che è cambiata è l’attenzione mediatica”. Forse al governo è sfuggita di mano la situazione. “Senz’altro, come è possibile che scoppi tutto all’improvviso, in due giorni? C’è qualcosa che mi sfugge, qualcosa che stride, come se ci stessero nascondendo qualcosa”. Cosa risponderebbe a Feltri dopo l’infelice battuta contro i napoletani. “E secondo lei un uomo tanto ignorante meriterebbe una risposta?.

Non posso esimermi dal chiederle come procede la lotta alla Terra dei Fuochi in Campania. “I fuochi non si spegneranno mai, almeno finché lo stato non interviene duramente invece di ‘accettare’ la tranquillità sociale di un territorio”. Le imprese campane hanno bisogno di una flax tax importante perché possano essere autonome e non cadere nell’illegalità, e soprattutto la giustizia dovrebbe trasformare il reato di disastro ambientale in tentata strage. Fino ad allora nulla potrà cambiare, il Sarno resta pieno di Mercurio e la gente, i bambini, continuano a morire o ad ammalarsi di cancro”

