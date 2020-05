Alena Seredova incinta : La bimba potrebbe nascere prima

Ho cercato di preoccuparmi il meno possibile ma ovviamente non è una situazione idilliaca, avrei preferito essere più sereno, con queste parole Alena Seredova ha raccontato della sua gravidanza al momento del coronavirus. In un momento estremamente delicato dal punto di vista della salute, essere incinta e in procinto di partorire non è mai stato così impegnativo e l'attrice ceca non ha nascosto le sue preoccupazioni. Dopo la fine della relazione con il portiere Gianluigi Buffon, Alena Seredova ha riguadagnato serenità insieme all'imprenditore Alessandro Nasi, di cui si aspetta il terzo figlio, una ragazza. Intervistata dal portale Crisalidepress, Seredova ha rivelato di essere già pronta ad accogliere la sua bambina. La vitalità del bambino e alcuni indicatori suggeriscono in realtà una nascita prematura: " La data ufficiale è il 2 giugno, ma dato che il mio secondo genito è nato in anticipo, mi hanno detto che anche lei potrebbe nascere prima. In più è una monella quindi è tutta storta… io a partire da metà maggio sarò in allerta pronta ad andare in ospedale con la mia valigia" .

Sebbene tra le difficoltà di una lunga quarantena a casa con due bambini di 10 e 12 anni, Seredova ha ammesso di aver vissuto gli ultimi mesi di gravidanza nel miglior modo possibile, avendo trascorso del tempo con la sua famiglia e avendo un visione positiva del futuro. L'idea dell'imminente ricovero in ospedale, dove l'incubo del coronavirus è dominante, ma non lo rassicura, al contrario : " L’idea di dover andare in ospedale mi agita, soprattutto perché lo ritengo un luogo meno sicuro in questo momento rispetto a casa mia, dove mi sento protetta. Un po’ di ansia mi sta venendo … ma cerco di non pensarci!" .