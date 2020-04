LG Velvet: la nuova esperienza mobile parte dal design

Un mix perfetto di stile e innovazione tecnologica. LG VELVET, il nuovo sorprendente smartphone di LG, inaugura un nuovo capitolo nella storia dell’azienda coreana: VELVET vanta un design elegante e incentrato sull’utente, integra funzionalità multimediali innovative e offre un’esperienza 5G memorabile.

Con VELVET, LG ha messo a punto un nuovo concept ispirato alla natura, che si traduce in linee morbide, superfici lisce e levigate ed elementi distintivi che lo rendono subito riconoscibile.

A differenza dell’attuale trend che vede le fotocamere posteriori disposte su un riquadro sporgente, LG VELVETha scelto una soluzione minimalista e discreta, che ha battezzato Raindrop design: le fotocamere e il flash sono disposti in ordine decrescente di dimensione evocando l’immagine di una goccia di pioggia che cade. Il nuovo 3D Arc Design rende simmetriche le curvature dei bordi del display e del vetro posteriore, donandogli una forma elegante, maneggevole e piacevole al tatto. Quattro colori incredibili[1] – Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Grey e Aurora Green – in una finitura lucida e pregiata conferisconoa LG VELVETforte stile e personalità.

Il nuovo smartphone LG stupisce gli utenti con un display OLED da 6,8 pollici con formato Cinematic FullVision da 20.5:9 che ottimizza la visione di contenuti, che siano video in streaming, videogiochi o video musicali. Inoltre LG rafforza il suo impegno sul fronte audio introducendo per la prima volta il sistema LG 3D Sound Engine, una tecnologia implementata nei TV OLED di LG che si avvale dell’intelligenza artificiale per analizzare e ottimizzare automaticamente tutti i contenuti audio.

Per quanto riguarda l’esperienza fotografica, LG VELVET saprà catturare ogni momento con una qualità sorprendente grazie alla fotocamera frontale da 16 MP e alla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, grandangolare da 8 MP e sensore di profondità da 5 MP. Anche VELVET, come V60, possiede la funzione Voice Bokeh, per enfatizzare la voce principale attenuando notevolmente i rumori di fondo, e la modalità ASMR che consente di cogliere ogni minimo suono aumentando la sensibilità dei due microfoni integrati. Anche il controllo del time-lapse 4K è stato migliorato permettendo di scegliere se regolare automaticamente la velocità di registrazione in base ai movimenti del soggetto o se farlo manualmente.

Per garantire agli utenti di trarre il massimo dal 5G, LG VELVET è dotato del nuovo Snapdragon™ 765 di Qualcomm, modem Snapdragon X52 5G di seconda generazione. Realizzato con processo produttivo da 7 nanometri, lo Snapdragon™ 765 fornisce tutte le funzionalità e la potenza che si possano desiderare da uno smartphone di ultima generazione.

LG VELVET è compatibile con accessori esterni come il Dual Screen, che raddoppia il divertimento e la produttività grazie allo schermo OLED aggiuntivo da 6,8 pollici, e le penne attive, per prendere appunti e disegnare più comodamente e con maggiore precisione rispetto a quanto si possa fare con il proprio dito.

“Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di LG VELVET, non solo perché è uno smartphone 5G eccezionale, ma perché segna il nostro punto di svolta sul fronte del design“, ha affermato Chang Ma, Senior Vice President of product strategy di LG Electronics Mobile Communications Company. “Con uno stile unico, maneggevole e piacevole al tatto, LG VELVET è lo smartphone perfetto per chi cerca qualcosa di diverso con una forte personalità.”...

