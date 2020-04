Coronavirus e sole : Il caldo non c'entra niente, ma la vitamina D riduce il rischio di contagio

Anche ieri a Pomeriggio 5 l'ennesimo virologo annuncia la possibilità che il caldo possa debellare il Codiv-19. In Estate le alte temperature uccideranno il coronavirus? NO... ma c'è qualcosa da specificare. Il normale lavaggio delle mani e l'evitare di toccare il viso, sono misure che hanno dimostrato la notevole diminuzione del contagio al coronavirus. Ora, un esperto afferma che ottenere 10 minuti di sole al giorno può aiutare ulteriormente... ma il caldo non c'entra niente.

La dott.ssa Rachel Neale, ricercatrice presso il QIMR Berghofer Medical Research Institute di Brisbane, afferma che bassi livelli di vitamina D possono renderti vulnerabile al COVID-19. "Ora, più che mai, non è il momento di essere carenti di vitamina D. Essere carenti di vitamina D aumenta il ??rischio di avere sintomatologia Covid-19 e potenzialmente di avere sintomi peggiori . E questo perché la vitamina D sembra avere effetti importanti sul sistema immunitario."

In uno studio dello scorso anno, il Dr. Neale ha testato 78.000 partecipanti e ha scoperto che coloro che avevano bassi livelli di vitamina D avevano quasi il doppio delle probabilità di sviluppare infezioni respiratorie acute. Queste persone avevano anche maggiori probabilità di rimanere più a lungo malate, hanno detto i ricercatori.

La vitamina D è prodotta naturalmente dal nostro corpo in risposta alla luce solare e può essere trovata anche in molti alimenti, tra cui tuorli d'uovo, carne rossa e pesce azzurro. Secondo il dott. Neale, 10 minuti di sole al giorno sono sufficienti per ottenere la dose giornaliera di vitamina D. Tuttavia, questo può essere complicato durante questo periodo. In alternativa, puoi prendere in considerazione l'assunzione di 10 microgrammi di vitamina D al giorno per mantenere in salute ossa e muscoli.