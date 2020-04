Il video complottistico : Le bare di Bergamo non sono vere, sono quelle di Lampedusa

Una foto e un video circolano da diverse ore sui social network con la chiara intenzione di ridurre l'impatto mortale del coronavirus. “Queste bare non provengono da Bergamo, ma da Lampedusa. E il fatto risale al 2013 ". Il riferimento espresso sia nell'immagine che nel video realizzato è la foto in cui dozzine di bare sono affiancate in una stanza vuota.

Qualche settimana fa, la foto in questione è stata diffusa, sempre con l'aiuto dei social network, a testimonianza della furia omicida del coronavirus di Bergamo. False notizie che in pochi giorni avevano fatto il giro del web. Pertanto, è meglio chiarire: questa foto in realtà risale al 2013 e si riferisce alla tragica morte di molti migranti da Lampedusa, ma nessuna organizzazione di stampa nazionale l'ha presa come modello per testimoniare la tragedia di Bergamo a causa del coronavirus.

La foto e il video che circolano in queste ore sui social network smantellano quindi false notizie alimentandone un'altra, in particolare dichiarando che la stampa e il governo si stanno aggiungendo alla reale portata del problema del coronavirus. Tuttavia, è sufficiente fare un'altra foto per capire la pericolosità di queste dichiarazioni: la foto dei carri armati di Bergamo che trasportano le bare fuori città è purtroppo autentica e attuale, ed è l'unica utilizzata dalla stampa nazionale, contrariamente a quanto si riferisco agli eventi che hanno avuto luogo a Lampedusa.