Mauro Amato, il Tormento dentro la sua anima napoletana

Vincitore del contest online di Music-Alive, il cantautore napoletano Mauro Amato è su Youtube e Spotify, già dai primi giorni del mese di aprile 2020, con il brano “Tormento dentro”, un brano dedicato al padre, che è pura poesia, accompagnata dal calore della melodia e dalla preminenza del suono morbido del flicorno e da cui emergono tutte le influenze musicali e territoriali partenopee. Il videoclip è stato realizzato da Marco Cantone, mentre all’incisione del brano hanno collaborato: Carmine Napolitano (batteria), Sergio Di Gennaro (basso), Carmine Liberati (piano e tastiere), Gianfranco Campagnoli (flicorno), Rosario Assentato (editing e mastering) e Giuseppe Napolitano (pre e post produzione).





Dalle prime note della musica di Mauro Amato, è presente quella capacità compositiva con una vena malinconica, propria di chi ha visione del mondo da eterno sognatore, di chi espone senza riserve la propria passione. La chitarra è per lui compagna fin da bambino e, pur avendola studiata da autodidatta, riesce a diventare un insegnante di questo strumento, con spirito di sacrificio e come solo chi ha talento riesce a fare. La sua carriera comincia da turnista nei concerti, con collaborazioni con cantanti neomelodici (tra cui Gianluca Capozzi ed Alessio) e diverse cover band, di cui l'ultima rimane quella di punta, per la capacità di riarrangiare brani anche di levatura rock in versione unplugged. E con il desiderio di esprimere la sua arte, decide, infine, di proseguire con le sue gambe, suonando nei contesti live della Napoli festivaliera, al Palapartenope e svariati locali della Campania, con il bagaglio di esperienze conquistate e l’amore che ha sempre avuto per i grandi chitarristi di fama mondiale del calibro di Paco De Lucia, Santana, John Petrucci, B.B.King e tanti altri.







“Sono un musicante napoletano, che con orgoglio e speranza duella da sempre con la vita”, così si presenta Mauro Amato e di quello che dice, i suoi componimenti ne sono la conferma. Dal 2019 ad oggi ha scritto testi e musica di altri quattro singoli presenti su Spotify: “E mmane”, “Ciao mà”, “La mia città”, “L’uomo che parla da solo”, tutti brani che danno un quadro chiaro della strada che ha intrapreso questo artista e che si svela anche nel suo modo di trovare ispirazione, prima di scrivere le sue canzoni: ”Il colore della musica lo visualizzo quasi sempre dopo un temporale… ed è in quel preciso istante, quando anima e cuore iniziano a confabulare, che racconto la storia dentro un po’ di note”.