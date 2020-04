L'infettivologo Matteo Bassetti : Il clima di terrorismo mi sembra esasperato

Il coronavirus sembra aver lasciato il segno. C'è spazio per qualche speranza. Matteo Bassetti, presidente della società italiana di terapia anti-infettiva, direttore delle malattie infettive a Genova, ha anche affermato di essere ottimista, al punto che si è finalmente donato per la prima volta in una domenica libera. Come riportato da Quotidiano.net, lo specialista in malattie infettive ha spiegato che l'emergenza sanitaria, almeno la più grave, era finita. Ora l'ospedale e i pronto soccorso sono tornati alla normalità. I medici curano i pazienti infetti e i nuovi casi sono molto meno complicati da gestire. Per Bassetti, il mese peggiore è stato marzo. Il professore ha ammesso di non aver mai visto "tanti ricoveri per la stessa malattia in passato". La pandemia di coronavirus è stata devastante perché si è concentrata in sei settimane.

Oggi la situazione sembra essersi stabilizzata e aprile potrebbe davvero essere visto come una svolta. Ci sono stati momenti in cui, forse, la comunicazione quotidiana di infezioni e decessi non è stata positiva per il pubblico. Come ha sottolineato Bassetti, in Francia, Spagna o Belgio, dove la situazione era simile alla nostra, ciò non è accaduto e le persone sono diventate meno terrorizzate. Lo specialista in malattie infettive ha insistito sul fatto che indossare la maschera in luoghi affollati, come i supermercati, andava bene. Ma indossarlo anche se cammini da solo è inutile.

Il fatto che la grave emergenza sanitaria sia terminata non significa che ora ci sia "tutti liberi". Ci sono ancora molte domande aperte, ad esempio non conosciamo il numero di persone asintomatiche lasciate a casa senza tamponi. Lo scopriremo con test sierologici. Dovremo affrontare questo virus per molto tempo. Come specificato da Bassetti, maggio e giugno saranno mesi molto importanti per raggiungere la soglia di infezione zero. Siamo stati i primi a chiudere e saremo gli ultimi a riaprire.

Adesso il terrorismo non aiuta nessuno

L'epidemia sembra essere sotto controllo e i prelievi, che in precedenza erano superiori al 30%, sono ora inferiori al 5%. Dobbiamo uscire da questo terrorismo che non aiuta nessuno. Ciò che accadrà ad ottobre è ancora troppo presto per dirlo. Bassetti stima che il numero di persone infette in Italia sia di circa 3 milioni, mentre i decessi dovrebbero piuttosto essere ricalcolati. Ma, come egli stesso ha sottolineato, molte morti risultate positive al tampone non sono morte per coronavirus, ma per altre patologie. Così fiducioso, sia perché i numeri sono scesi sia perché i rimedi sembrano funzionare. Ieri, domenica 26 aprile, il professore si è preso una pausa, è andato in giro ed è stato fermato quattro volte per essere controllato: "Sembra uno stato di polizia", ??ha commentato.