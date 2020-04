Coronavirus, Fase 2 : Cosa riapre da oggi 27 aprile

Da oggi, lunedì 27 aprile, ci sarà il primo piccolo rilassamento sulle misure anti-coronavirus, con il riavvio di alcune attività. Tra questi, i cantieri e le ristrutturazioni potrebbero riaprire da oggi, ma in particolare le industrie strategiche del paese riapriranno una settimana prima dell'inizio della fase 2 dell'emergenza.

Le regole da seguire per il settore industriale

Fiat chiama circa 10.000 lavoratori a lavorare tra i diversi siti e fabbriche, mentre 4.000 lavoratori torneranno a lavorare presso Sevel, la società che produce furgoni (Ducato, Peugeot, Citroën). Riapriranno anche Fincantieri e la filiera tessile. Questo allentamento della serratura sarà possibile solo rispettando regole specifiche, in particolare la distanza di un metro tra i lavoratori e l'uso di dispositivi di protezione come guanti e maschere. Anche l'orario di lavoro cambierà, riprogrammato per evitare la presenza simultanea di troppe persone. Più turni, quindi, per ridurre al minimo i contatti tra i lavoratori e una grande flessibilità negli orari di apertura e chiusura dei lavori.