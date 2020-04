Rissa in strada a Roma: Accoltellato al polmone al Quarticciolo

Ragazzo pugnalato nei polmoni a Roma. È accusato di tentato omicidio B.M.D. il 22enne rumeno arrestato ieri pomeriggio a Quarticciolo dalla polizia di stato. Gli ufficiali che arrivarono in Via Manfredonia trovarono un uomo a terra a breve distanza con una ferita all'addome che sanguinava abbondantemente. Secondo varie testimonianze, il ferito non è stato coinvolto nella lotta ma, seduto su un muro, è stato raggiunto dal ragazzo di 22 anni che, senza motivo apparente, lo ha pugnalato all'addome. Le due squadre della stazione di polizia di Prenestino sono riuscite a ottenere una descrizione dettagliata dell'aggressore e, una volta che la vittima è stata affidata a 118, hanno iniziato la ricerca.

In Via della Acacie, quindi non lontano dal luogo dell'infortunio, identificarono un sospetto che corrispondeva alle descrizioni in loro possesso. B.M.D. è stato perquisito e un coltello da tasca con una lama di 8 cm macchiata di sangue è stato trovato nella sua tasca. La stessa polizia ha poi preso la testimonianza di un giovane che, dopo aver assistito all'intera scena, è stato in grado di fornire una descrizione di colui che ha inferto il colpo, o B.M.D.

Il ferito, portato in ospedale, a riportato una lesione polmonare. B.M.D., dopo le procedure rituali, fu accompagnato al carcere di Regina Coeli per tentato omicidio. Iil lavoro degli investigatori continua a ricostruire fedelmente la dinamica dei fatti e qualsiasi responsabilità criminale delle altre persone coinvolte.